打造無菸友善環境　嘉市辦理菸害防制法規講習

▲▼ 嘉市辦理菸害防制法規講習。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為響應5月31日世界無菸日以及6月3日禁菸節，嘉義市政府衛生局在佛光山嘉義會館辦理「112年菸害防制法規講習」，邀請嘉義市各菸品販賣業者、醫事機構、社會福利機構、餐飲業、各級學校、旅宿業、休閒娛樂業、金融機構、運動健身業等單位參加，聘請立達國際法律事務所謝閔華律師針對「菸害防制新法政策、電子煙與加熱菸的差別與危害、販售菸品業者及禁菸場所規範」等，協助各行業了解菸害防制新法規定，避免觸法受罰。

嘉義市政府衛生局廖育瑋局長表示，今年我國訂定的世界無菸日主題以新法上路宣導搭配103個戒菸的理由，嘉義市透過「無菸、拒菸、戒菸」三大面向來降低吸菸率，減少民眾受到一、二、三手菸的危害，其中為遏止新類型菸品的違法亂象，菸害防制法已修法並於3月22日正式施行，衛生局亦積極加強稽查實體及網路通路。今日為販菸業者及禁菸場所管理單位辦理新法講習，說明修法七大重點「一、全面禁止電子煙等類菸品；二、加熱菸等指定菸品須經健康風險評估審查；三、未滿20歲不得吸菸；四、各級學校、托嬰中心、居家式托嬰場所全面禁菸；五、禁止菸品使用花香、果香、巧克力、薄荷等口味添加物；六、針對違法菸品加重罰則；七、菸品容器的警示圖文面積擴大到50％」，並指導常見的違規錯誤樣態及拒售菸品給未滿20歲者的技巧，增強其遵法性及管理責任。

衛生局提醒，民眾如於實體或網路販售電子煙，將依法開罰新臺幣20萬元以上100萬元以下之罰鍰，請民眾切勿心存僥倖，以免觸法重傷荷包；另新版販賣菸品場所標示及展示管理辦法將於6月22日正式施行，請菸品販售業者務必檢視自家菸品展示方式是否合格，並落實販售SOP：『停』（看似未滿20歲者先停止銷售菸品）、『看』（察看是否滿20歲，如有懷疑應要求出示身分證明）、『聽』（委婉告知相關法令規定，請其耐心聆聽），共同遵守「拒售菸品予未滿20歲」。菸害防制法全文可至全國法規資料庫(https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0070021)查詢。