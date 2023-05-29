11款湯麵熱量排行榜曝光　餛飩麵「藏地雷」竟排第三

▲餛飩有絞肉，膽固醇高，是地雷麵品之一。（示意圖／CFP）

網搜小組／柯沛辰報導

許多人常選擇麵食作為主餐，但湯麵熱量不低，鈉含量也不少。為此，營養師李婉萍近日列出了11款常見的湯麵排行榜，提醒湯麵愛好者注意3點地雷，才能吃得健康又不NG。

李婉萍在臉書表示，許多人午餐或晚餐都會來一碗湯麵，但可能不知不覺吃下比飯類更多熱量，所以她整理了常見的11種湯麵熱量，也建議可以加點一盤燙青菜、豆乾海帶滷蛋等，來增加營養均衡。

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常見的11種湯麵熱量排行榜：

一、紅燒牛肉麵（959g）：963卡（高血壓不適合）

二、排骨酥麵（738g）：747卡

三、餛飩麵（700g）：602卡（高膽固醇不適合）

四、鵝肉麵（727g）：579卡

五、酸辣湯麵（753g）：577卡（糖友不適合）

六、榨菜肉絲麵（700g）：532卡（高血壓不適合）

七、肉羹麵（729g）：460.7卡（糖友不適合）

八、鴨肉麵（682g）：431卡

九、土魠魚羹麵（606g）：430卡（糖友不適合）

十、湯意麵（338g）：379卡

十一、擔仔麵（378g）：282卡

▲紅燒牛肉麵熱量最高。（示意圖／記者黃士原攝）

李婉萍指出，儘管一碗麵的澱粉量不多，但因麵條類型、配料、料理方式不同，加上吸食麵條的過程中，會無意間加快進食速度，若吃太快沒有好好咀嚼，就會比較容易胖，但可以留意3個小撇步：

一、優先選擇清淡湯底，像紅燒、榨菜肉絲鈉含量較高，高血壓者應該避免，且過多的鈉也容易造成水腫。

二、糖尿病患者盡量避開有勾芡的湯麵，例如羹麵類，因為太白粉溶於水，會增加醣類含量，進而讓血糖變高，也容易變胖

三、炸的肉塊、有絞肉的餛飩，不僅多油脂還多很多醣類，澱粉量容易爆表，像排骨酥麵、土魠魚羹麵、餛飩麵都要小心。

▼排行一出，讓不少網友感到意外。（圖／翻攝自臉書／李婉萍營養師）