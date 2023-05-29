嘉義市鞏固廉能品牌形象 　辦理採購教育訓練　

▲▼ 嘉市府鞏固廉能品牌形象，辦理採購教育訓練提升專業知能 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府為打造廉能、健全的採購環境，以順利推動嘉義市各項公共建設，於今（29）日邀請具有豐富採購實務經驗的行政院公共工程委員會李文中技正擔任講座，召集市府各單位及所屬機關、學校採購承辦同仁辦理採購教育訓練，透過採購錯誤態樣案例及違失情形之認識，提升公務同仁專業知能，機先預防風險發生。

李文中技正將採購程序自招標前至履約、驗收階段，實務上常見的錯誤態樣，藉由豐富的案例並融合法令規定，為參與講習同仁建立正確採購觀念，提升專業知能與法治素養，亦提醒與會人員於承辦採購案件時應注意事項，有助於公務同仁勇於任事，在實務運作上更加熟稔，收穫良多。

市長黃敏惠一再強調廉能是公務人員的核心價值，因此唯有清廉才能成就各項市政需求及服務，嘉義市政府也因應不同業務性質，透過多元的訓練課程，促進同仁在專業能力上的精進及互動，以廉能、正派為前提，確保嘉義市公共工程如期、如質、無垢完成，打造「世世代代好徛起，大大小小攏佮意」的宜居城市。

政風處長吳武璋表示，行政專業及法令遵循是展現廉能價值的不二法門，因此嘉義市政府近年積極以跨域合作、行政透明、公私協力及全民監督精神，推動各項重要建設，如在110年成立重大採購廉政平臺，以嘉義市灰渣掩埋場工程做為運作第一案，也邀請各領域專業講師辦理教育訓練及座談會等活動，以風險預防的觀點出發，強化機關採購效能，深植廉能核心價值，鞏固嘉義市政府廉能、正派的品牌形象。