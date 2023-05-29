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2023《全球火力》台灣排23！1項目領先全球　空軍實力第8名

▲台灣2020綜合軍力排行第26名，與去年持平。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

▲台灣2023綜合軍力排行第23名。（示意圖／國防部發言人粉絲專頁）

記者閔文昱／綜合報導

知名軍事網站《全球火力》（GlobalFirepower，簡稱GFP）所公布的2023年全球軍事實力排行榜中，「美俄中」包辦前3名，台灣則從去年的21名小幅度下滑為23名。值得注意的是，台灣在「空中實力」的排名上名列前茅，全球排名第8，而「可用後備軍人數」更是位居世界第1。

根據《全球火力》說明，排名標準是根據60多個因素決定，包含各國陸海空兵力、財政及後勤能力、地理位置等，其中最完美的「火力指數」為0.0000，但實際上幾乎不可能達到，因此火力指數的數值越接近0，代表該國家的常規作戰能力越強。

▲▼全球軍力排名烏克蘭進15強 台灣名列23、美俄中分居前3。（圖／翻攝自全球火力）

▲全球2023戰力排名。（圖／翻攝自全球火力）

今年《全球火力》報告共納入145國進行憑比，台灣排名第23，第24名為泰國，25名則是德國；亞洲45個國家中，台灣排第13名，火力指數為0.3639。報告短評，「如果中國對台灣採取軍事行動，台灣的國家安全將在很大程度上取決於美國的反應。」

美國線上媒體《Insider》分析該項報告指出，美國的火力指數為0.0712，位居榜首，其中在「關鍵材料」、「財政預算」和「資源類別」中展現了壓倒性數據，另外在「關鍵醫療」、「航太」和「電信領域」也處於領先地位，在幾個主要行業市場也維持優勢，足以保持一定程度的「自我維持（self-sustainment）」。

▲▼ 美軍航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）。（圖／路透）

▲美軍航空母艦雷根號（USS Ronald Reagan）。（圖／路透）

報告顯示，截至2023年4月，美國擁有92艘驅逐艦、11艘航空母艦、1萬3300架軍機和983架攻擊直升機，在機隊規模、軍艦數量及運輸艦隊實力等多個領域中均名列第1，另外美國的國防預算為7617億美元，而排名第二的中國為2300億美元，美國在國防預算上是中國的3倍。

俄羅斯自去年2月入侵烏克蘭以來，軍隊聲譽受到嚴重打擊，但仍在全球火力排名中位居第二，火力指數為0.0714。報導指出，儘管俄羅斯比鄰國的烏克蘭更具有人力和物力上的優勢，但在烏俄戰爭中，俄羅斯展現了「軍事能力的關鍵局限性」，不過目前中國正在接近亞軍的位置。

▲▼ 俄羅斯軍隊,烏俄。（圖／路透）

▲俄羅斯軍隊前往烏克蘭。（圖／路透）

中國的火力指數為0.0722，位於該份排行第3名，其中，《全球火力》將中國的可用人力和海軍艦隊實力排在第1名。該報告指出，中國在經濟、人力方面具有明顯的優勢，並且明確地將重點放在增強海軍、空中和陸戰能力上，若按照此趨勢，「中國將成為美國在全球的主要軍事對手」。

▲▼解放軍閱兵。（圖／路透社）

▲中國解放軍閱兵。（圖／路透社）

至於台灣，火力指數為0.3639，該份報告將台灣的可用後備軍人總人數排在首位，截至今年4月，台灣約有150 萬名後備軍人，相當於全國人口的 6.4%，而在空中實力也名列前茅，擁有285架戰鬥機和91架攻擊直升機，均排名第8。

全球火力公布的2023年軍事實力排行榜，全球145個國家中1至10名分別是美國0.0712、俄羅斯0.0714、中華人民共和國0.0722、印度0.1025、英國0.1435、南韓0.1505、巴基斯坦0.1694、日本0.1711、法國0.1848、義大利0.1973。

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