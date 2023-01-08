全球2023軍力排名！「台灣下跌到23名」被2國超越　烏克蘭躍升15強

▲全球2023戰力排名出爐，烏克蘭22飛升第15，台灣下跌至23名。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

知名軍事網站「全球火力」（GlobalFirepower，簡稱GFP）近日公布2023年全球軍事實力排行榜，其中烏克蘭在西方不斷的援助下，從去年排行22名躍升為15名，而台灣則從去年的21名小幅度下滑為23名，被烏克蘭及波蘭超越。

全球火力解釋，排名標準是根據60多個因素決定，包含各國陸海空兵力、財政及後勤能力、地理位置等，其中最完美的「火力指數」為0.0000，但實際上幾乎不可能達到，因此火力指數的數值越接近0，代表該國家的常規作戰能力越強。

▲全球軍力排名，烏克蘭挺進15強，台灣下跌至23名。（圖／翻攝自全球火力）

全球火力公布的2023年軍事實力排行榜，全球145個國家中1至10名分別是美國0.0712、俄羅斯0.0714、中華人民共和國0.0722、印度0.1025、英國0.1435、南韓0.1505、巴基斯坦0.1694、日本0.1711、法國0.1848、義大利0.1973。

特別的是，烏克蘭去年因為俄烏戰爭因素，在西方各國不斷的援助下，從去年排行22名躍升為15名，而台灣則從去年的21名小幅度下滑為23名，被烏克蘭（排名15）及波蘭（去年排名24、今年排名20）超越。