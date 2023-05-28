網紅「赴美簽證被拒」見1句話暴氣　嗆台灣觀眾：遲早要換中國護照

▲「電丸科技AK」赴美簽證被拒。（圖／翻攝自bilibili／電丸科技AK）

記者施怡妏／綜合報導

中國科技類影音創作者「電丸科技AK」在YouTube擁有43萬訂閱，25日開直播訴苦，赴美簽證被拒絕，不能參加6月5日的蘋果WWDC開發者大會，有一名網友留言「可以換台灣護照試看看」，讓他在直播中暴走大罵，怒嗆「這個世界沒有台灣護照」、「你們遲早都要換護照」。

「電丸科技AK」在YouTube開直播訴苦，因為簽證被拒絕，不能如期參加6月5日的蘋果WWDC開發者大會，在直播中一名網友留言「可以申請台灣護照試試看」。「電丸科技AK」瞬間暴怒，「你有病是不？換你X的台灣護照，台灣是中國的，你給我記住，王八蛋，你給我滾，聽到沒有」。

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「電丸科技AK」要該名網友去看看自己的護照，「你的護照上寫的不是台灣，你自己去看一下你護照上寫了什麼？」「換你X台灣護照，你遲早得換（中國）護照，台灣哪來的護照」，並表示該網友已經踩到他的底線了，「我們可以不談很多東西，不承認我們是同胞也沒關係，只要承認我們同根同源就行」。

事後，「電丸科技AK」YouTube頻道似乎遮擋了來自台灣的網路IP，不管點任何片都無法觀看，當時的直播片段也被阻擋，點開後畫面僅顯示「無法播放影片，上傳者並未允許這部影片在你的國家／地區播放」。

▼頻道中所有影片均被限制觀看。（圖／翻攝自YouTube／電丸科技AK ）