侯友宜想勝選有9關卡　黃智賢：留給他的時間不多

▲國民黨總統參選人侯友宜。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

新北市長參選人侯友宜獲國民黨徵召成為2024總統參選人，但民調仍落後，未有慶祝行情，引來各界關注。資深媒體人黃智賢分析，侯友宜有9大關卡，「如果想贏，要補的功課很多。」

黃智賢指出，侯友宜面臨的第一道關卡就是之前的對手，鴻海創辦人郭台銘。黃智賢認為，郭台銘不是國民黨員，但強勢要求被徵召。他的民調跟侯友宜已經平分秋色，而黨主席朱立倫的一系列處理方式，又讓郭台銘感覺被耍，於是利用媒體跟地方派系，進行反操作，要累積國民黨對不起郭台銘的籌碼，如果他不願意放下，那麼，不論是等侯友宜民調下滑，再想辦法翻盤，或者獨立參選，或者跟柯文哲結合，對侯友宜都是重傷害，而且，目前郭台銘的支持者，已經有一部分轉而支持民眾黨主席柯文哲。

第二，黃智賢說，郭台銘這次跟國民黨的地方派系，深度結盟，現在他們藉著朱立倫說是牛鬼蛇神而找到鬧事的藉口，一方面，製造大量的聲量跟媒體曝光，又可以「挾地方以令黨中央」，等著跟黨中央與侯友宜，來談招安的條件。現實是，國民黨的派系，代表了綿密的組織動員能量，侯友宜要怎麼解這道題？

第三，黃智賢表示，發生在2004年的319槍擊案，國民黨籍的連戰因此以不到0.2%的詭異差距落敗，30歲以下的年輕人不知道319，但對許多當年在街頭對抗陳水扁的人來說，這是一個坎。侯友宜當時是警政署長，這件事，侯友宜至今沒有任何表態與處理。

第四，黃智賢提到，有關兩岸立場，侯友宜直到現在還是非常模糊，到底是要怎麼面對處理？另外，侯友宜的帶職參選也有風險，除了無法全天候跑選舉，現在只要新北市出任何一丁點事情，對他的選情，都是扣分，這件事幾乎無解。

第六，黃智賢認為，跟前總統馬英九、前高雄市長韓國瑜比，侯友宜的政治魅力較不足，他沒有驚人的口才，沒有煽動選民情緒的爆發力，也沒有論述政治的能力，那就要能用其他的方法，讓支持者凝聚。

第七，侯友宜的首要對手，其實是柯文哲，他受年輕人喜歡，又接收了郭台銘的支持者，以及深藍裡對侯友宜不滿的人，不斷在吃藍營的支持度，如果民調跟侯友宜在伯仲之間，或是超越侯友宜，侯友宜就會立刻被棄。黃智賢也指出，侯友宜幾個月之內民調快速滑落，危機能力備受考驗。

最後，黃智賢說，各種數據都顯示，侯友宜的年輕支持度，遠低於柯文哲跟賴清德。賴清德的民調仍是第一，想下架民進黨的人，會在柯文哲跟國民黨候選人之間選擇，一旦出現強者，就拋棄民調低的，火速集結在民調高的那個身邊，「留給侯友宜的時間不多。」