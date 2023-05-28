中國學者：「台海恐爆衝突」炒過頭了　無需誇大

▲中國大陸解放軍軍事演習。（示意圖／翻攝CCTV）



中央社

香港南華早報（SCMP）27日報導，研究北京對台政策的中國重量級學者說，台海近期爆發衝突的風險被過度炒作，「無需誇大」，並呼籲北京當局，別讓台灣議題干擾中國的發展進程。

廈門大學台研所特聘教授劉國深表示，（解決）台灣的迫切性不該被刻意渲染，沒必要誇大台灣議題的迫在眉睫，並說北京應根據自己的步調尋求統一，並冷靜處理各項挑戰，而非急於求成。

劉國深發表這番評論正值台海緊張加劇，同時美軍與共軍在台海周遭頻較勁之際，美國官員還示警，北京最快將在2027年以武力收復台灣。

另在北京但不願具名的知名研究台灣議題專家也認同說，中國正在等待統一的時機，未來數年內，局勢不至於失控。

但劉國深指出，他支持北京對台灣的軍事施壓，包括去年8月美國聯邦眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，以及台灣總統蔡英文今年4月訪美後，相繼發動的軍演。

他說，日後中國將依據台美關係的程度予以適當回應，並且要讓挑釁者付出代價。

此外，華府近期穿梭於盟友之間，尋求各方就台灣議題更密切合作，5月20日7國集團（G7）發布的公報，一致重申台海和平穩定的重要性，近年來在軍事方面，美國更增加對台灣的支持。

像是台美正磋商5億美元（約新台幣153億元）的軍援，以及在台灣或周遭建立武器庫。

劉國深指出，儘管來自於華府的軍事壓力日增，但北京應保持冷靜，並說兩岸是否和戰取決於北京的決策，提醒當局別讓台灣議題干擾中國發展的進程。

▲解放軍軍演畫面。（示意圖／翻攝自央視）



這位廈門大學台研所的學者分析當前台海局勢之前，日本媒體「日經亞洲」（Nikkei Asia）近期曾報導，由於武統台灣炒過頭，中國刻意讓恐陷四面作戰的觀點在網路發酵。

這4條戰線包括，中國軍隊將於台灣海峽和周邊地區面對美國、日本和台灣軍隊；中國部隊將在朝鮮半島對抗美國及韓國軍隊；中國在南海和南太平洋迎戰美國和澳洲軍隊，以及中國軍隊將於西南邊界對抗印度軍隊。

他們都強調中國陷入「四面作戰」的可能性，暗指中國會被四方敵軍包圍。另一種看法也越來越多人相信，即高喊「武統台灣」的人是「傻子」。

至於一份發表於國際期刊的研究則顯示，僅55%的中國大陸民眾支持對台灣發動全面戰爭以求統一，33%反對武統台灣。

更有22%的受訪者表示，可接受兩岸「不一定非要統一」，這等於認同台灣實質獨立。

這項調查由新加坡國立大學李光耀公共政策學院學者劉遙（Adam Y. Liu）與上海紐約大學副教授李曉雋（Xiaojun Li）15日發表於「當代中國期刊」（Journal of Contemporary China）。