　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國學者：「台海恐爆衝突」炒過頭了　無需誇大

▲▼中國大陸解放軍與新加坡海軍4月28日展開「中新合作－2023」聯合軍事演習。（圖／翻攝CCTV）

▲中國大陸解放軍軍事演習。（示意圖／翻攝CCTV）

中央社

香港南華早報（SCMP）27日報導，研究北京對台政策的中國重量級學者說，台海近期爆發衝突的風險被過度炒作，「無需誇大」，並呼籲北京當局，別讓台灣議題干擾中國的發展進程。

廈門大學台研所特聘教授劉國深表示，（解決）台灣的迫切性不該被刻意渲染，沒必要誇大台灣議題的迫在眉睫，並說北京應根據自己的步調尋求統一，並冷靜處理各項挑戰，而非急於求成。

劉國深發表這番評論正值台海緊張加劇，同時美軍與共軍在台海周遭頻較勁之際，美國官員還示警，北京最快將在2027年以武力收復台灣。

另在北京但不願具名的知名研究台灣議題專家也認同說，中國正在等待統一的時機，未來數年內，局勢不至於失控。

但劉國深指出，他支持北京對台灣的軍事施壓，包括去年8月美國聯邦眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，以及台灣總統蔡英文今年4月訪美後，相繼發動的軍演。

他說，日後中國將依據台美關係的程度予以適當回應，並且要讓挑釁者付出代價。

此外，華府近期穿梭於盟友之間，尋求各方就台灣議題更密切合作，5月20日7國集團（G7）發布的公報，一致重申台海和平穩定的重要性，近年來在軍事方面，美國更增加對台灣的支持。

像是台美正磋商5億美元（約新台幣153億元）的軍援，以及在台灣或周遭建立武器庫。

劉國深指出，儘管來自於華府的軍事壓力日增，但北京應保持冷靜，並說兩岸是否和戰取決於北京的決策，提醒當局別讓台灣議題干擾中國發展的進程。

▲▼解放軍,東部戰區,台海,環島軍演第三天。（圖／翻攝自央視）

▲解放軍軍演畫面。（示意圖／翻攝自央視）

這位廈門大學台研所的學者分析當前台海局勢之前，日本媒體「日經亞洲」（Nikkei Asia）近期曾報導，由於武統台灣炒過頭，中國刻意讓恐陷四面作戰的觀點在網路發酵。

這4條戰線包括，中國軍隊將於台灣海峽和周邊地區面對美國、日本和台灣軍隊；中國部隊將在朝鮮半島對抗美國及韓國軍隊；中國在南海和南太平洋迎戰美國和澳洲軍隊，以及中國軍隊將於西南邊界對抗印度軍隊。

他們都強調中國陷入「四面作戰」的可能性，暗指中國會被四方敵軍包圍。另一種看法也越來越多人相信，即高喊「武統台灣」的人是「傻子」。

至於一份發表於國際期刊的研究則顯示，僅55%的中國大陸民眾支持對台灣發動全面戰爭以求統一，33%反對武統台灣。

更有22%的受訪者表示，可接受兩岸「不一定非要統一」，這等於認同台灣實質獨立。

這項調查由新加坡國立大學李光耀公共政策學院學者劉遙（Adam Y. Liu）與上海紐約大學副教授李曉雋（Xiaojun Li）15日發表於「當代中國期刊」（Journal of Contemporary China）。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
懷舊飲料「南韓霸氣上架」！台灣超商卻沒賣　內行人解答原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

22歲格鬥小白打比賽「36秒遭一腳KO」身亡　對手竟是金腰帶強者

中國學者：「台海恐爆衝突」炒過頭了　無需誇大

在滬台胞闔家共賞皮影戲　歡樂迎六一

河北派出所發生大爆炸！11員警遭波及「4人罹難、2人失聯」

香港公民黨宣布解散　泛民第二大黨走到盡頭

4歲童學卡通「雨傘當降落傘」！26樓墜下緊急送醫

鎏光煥彩　上海楊浦打造黃浦濱江金名片

中特使與俄外長談俄烏衝突　俄堅持「政治解決」加強與陸溝通協調

台嘉賓評比西瓜擂台賽　「2023京台美麗鄉村論壇」聚焦農文旅交流

陸罕見白色野生大貓熊影像首公開　與黑白同伴玩好嗨！沒被排擠

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

受困大馬5星級飯店電梯　3人連續卡10樓急墜至B2

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

友遊柴山遭猴子跳背上搶食 蹲下再+1隻崩潰喊：放過我

王心凌大雨開唱「耳機突沒聲音！」　盲唱《心電心》依舊超穩der～

超商浩克被毆7天傷勢曝　控警虐待人！盼公布影片

癱瘓12年...他從輪椅「重新站起來了」！最新研究曝光

孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13人」堵幼兒園

李坤城兒控林靖恩「逼婚搶遺產」　指她精神不穩「神主牌險摔爛」已請律師

新北垃圾車逆向闖紅燈　環保局：立即調職！

22歲格鬥小白打比賽「36秒遭一腳KO」身亡　對手竟是金腰帶強者

中國學者：「台海恐爆衝突」炒過頭了　無需誇大

在滬台胞闔家共賞皮影戲　歡樂迎六一

河北派出所發生大爆炸！11員警遭波及「4人罹難、2人失聯」

香港公民黨宣布解散　泛民第二大黨走到盡頭

4歲童學卡通「雨傘當降落傘」！26樓墜下緊急送醫

鎏光煥彩　上海楊浦打造黃浦濱江金名片

中特使與俄外長談俄烏衝突　俄堅持「政治解決」加強與陸溝通協調

台嘉賓評比西瓜擂台賽　「2023京台美麗鄉村論壇」聚焦農文旅交流

陸罕見白色野生大貓熊影像首公開　與黑白同伴玩好嗨！沒被排擠

美商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光

22歲格鬥小白打比賽「36秒遭一腳KO」身亡　對手竟是金腰帶強者

國小作業題「5詭異符號」求解答！爸媽被考倒　神人畫1條線秒破解

中國學者：「台海恐爆衝突」炒過頭了　無需誇大

超商浩克控警虐待人！首現身「6字回應」是否提告　扛12道傷參賽

Krystal登坎城神顏受矚目！穿10年前Ralph Lauren禮服展現復古美

單親媽媽帶女回老家出事！　躺在床上被壓住「某個東西正在進入」

臉書驚見「黃仁勳股票交流群」　他傻眼：詐騙集團很follow時事

賀破百億！柯南最強劇場版「黑鐵的魚影」快閃店、6月台灣各地同步開跑

陳明通涉論文指導不周、申請退休　台大校長證實：已有決議

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

大陸熱門新聞

河北派出所發生大爆炸！4警罹難

妹子吃完火鍋喉嚨痛！就醫10分鐘亡

女童陪母上理髮店「亂剪」女客長髮

挖呀挖正妹老師「吃飯照流出」

4歲童學卡通雨傘當降落傘！26樓墜下送醫

學生喝冷飲拉肚子！　這間大學下令：飲料「全面去冰」

80歲阿嬤遭性侵！兇手竟是19歲救生員

在滬台胞闔家賞皮影戲提前慶六一

解放軍少將嗆美軍司令

醉漢光屁屁躲女廁　喊警：拍我重要部位

帥男直播一半遭砍！手掌噴飛掉地上

員工每天「帶薪拉屎6小時」　老闆氣到開除！法院：合法解雇

陸學者：台海恐衝突炒過頭　無需誇大

陸出現「貼片五花肉」　撕開全是低檔肥肉

更多熱門

相關新聞

主管兩岸事務　美國務院亞太副助卿傳將卸任

主管兩岸事務　美國務院亞太副助卿傳將卸任

美中關係緊張之際，美國國務院負責對中國及台灣政策的高級官員華自強（Rick Waters）傳出即將卸任，已經向工作人員表示將請辭，不過有意繼續留任國務院。

集中簽約104億元！　台商台企助力四川瀘州鄉村振興

集中簽約104億元！　台商台企助力四川瀘州鄉村振興

前閣揆拋「台版亞伯拉罕協議」　突破兩岸困境

前閣揆拋「台版亞伯拉罕協議」　突破兩岸困境

台北－福州航線時隔3年復航 初期每週6班由廈航執飛　

台北－福州航線時隔3年復航 初期每週6班由廈航執飛　

北市商會與福州市台協會簽署協議

北市商會與福州市台協會簽署協議

關鍵字：

兩岸台海劉國深

讀者迴響

熱門新聞

李坤城兒爆「他們根本沒戀愛」！控林靖恩10年不工作：巨嬰

懷舊飲料台超商沒賣　南韓霸氣上架

讓行人被叭！新店男怒砍後車駕駛

愛愛「摩擦時間曝光」！她曝：女生最喜歡

開業39年！手搖飲名店「雙江茶行」歇業

閨蜜懷孕無法出國　他狂傳美照遭封鎖

河北派出所發生大爆炸！4警罹難

快備份！　蘋果宣布「我的照片串流」7／26關閉

「超愛抓龍筋」男友喊舒服！苦主：不會想去第2次

夜尿症「3警訊」！　醫點名：晚上醒來尿超過2次小心

2歲童被判終身監禁　全因「爸媽有聖經」

騎士被抓「18張罰單拖地」簽不完

好市多減重神物長滿蟲！女噁到快吐

瑪娃走向漸明朗！4天防東雨西酷熱

比鮮奶茶好喝「妹子每天喝1杯」　內行上癮：一生推

更多

最夯影音

更多
前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕
受困大馬5星級飯店電梯　3人連續卡10樓急墜至B2

受困大馬5星級飯店電梯　3人連續卡10樓急墜至B2

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

友遊柴山遭猴子跳背上搶食 蹲下再+1隻崩潰喊：放過我

友遊柴山遭猴子跳背上搶食 蹲下再+1隻崩潰喊：放過我

王心凌大雨開唱「耳機突沒聲音！」　盲唱《心電心》依舊超穩der～

王心凌大雨開唱「耳機突沒聲音！」　盲唱《心電心》依舊超穩der～

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面