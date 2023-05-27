香港公民黨宣布解散　泛民第二大黨走到盡頭

▲香港公民黨宣布解散。（前排中）為公民黨主席梁家傑。（圖／翻攝自香港公民黨）



中央社

香港公民黨今天舉行特別會員大會通過清盤解散，意味這個曾經是香港泛民主派第二大政黨，走到盡頭。公民黨主席梁家傑說，公民黨已走了應行的路，來到屬於這民主派政黨的終點。

綜合明報、香港01報導，公民黨27日中午在黨總部舉行特別會員大會，多名黨員出席，包括立法會前議員余若薇、吳靄儀、陳家洛以及大律師查錫我等。

梁家傑在特別大會後宣布，超過3/4黨員確認特別議案，啟動清盤程序。他表示，特別會員大會共31名黨員出席，以30票贊成、1人棄權通過，將根據公司法進行自願清盤程序。

梁家傑在主席報告提到，公民黨成立於香港政制爭議的爆發點，一直決心捍衛民主法治，守護港人權益，遇上民主運動低谷期，公民黨在政治議題外與港人一同經歷低潮，在困境中互相支持。「過往16年就算未夠行到頂峰，公民黨已走了應行的路，來到屬於這民主派政黨的終點。」

梁家傑又說，從歷史可見世事變幻無常，「望香港人抱著樂觀的心活好當下，期待明天。」

公民黨成立於2006年3月，前身是關注政改的「四十五條關注組」，由中文大學政治與行政學系講座教授關信基擔任創黨主席，核心成員大都是法律界人士，有「大狀黨」之稱。

2012年香港立法會選舉中，該黨取得6個議席，成為泛民第二大黨。2019年的區議會選舉，民主派大勝，公民黨派出36人參選，有32人當選。在2019年的「反送中」運動，公民黨扮演重要角色。

但隨著2020年香港國安法實施，落實「愛國者治港」，公民黨的立法會或區議會議員，不是退黨便是被褫奪議席或辭職以示不滿，立法會和區議會議席均「歸零」。

公民黨去年底召開週年大會時，由於沒有黨員參選換屆執委會，造成接班「斷莊」，梁家傑當時表示，臨時執委會今年將處理清盤工作。