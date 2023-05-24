　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

歐盟向最高法院提上訴　要向蘋果追稅4300餘億元

▲▼蘋果公司（Apple）。（圖／路透）

▲歐盟向最高法院提上訴，要向蘋果追稅130億歐元。（圖／路透）

文／中央社

歐洲聯盟（EU）市場競爭監管當局今天向歐盟最高法院提出上訴，要求推翻歐盟普通法院的裁決，好讓美國蘋果公司（Apple）繳納創紀錄的130億歐元（約新台幣4316億元）補稅。

路透社報導，本案源自歐盟執行委員會（European Commission）2016年裁定，歐盟成員國愛爾蘭的2項稅務裁決，使得蘋果的稅務負擔在長達20多年間遭到刻意降低。例如在2014年蘋果繳納的稅率僅0.005%。

這是歐盟主管市場競爭的執委維斯塔哲（Margrethe Vestager）打擊成員國與跨國企業間私下讓利協議的最高調案例，對於企業納稅額有廣泛影響。

歐盟普通法院（General Court）在2020年裁決，歐盟監管機關並未達到法律標準，證明蘋果享有不公平的好處。

歐盟執委會如今向歐洲聯盟法院（Court of Justice of the European Union，CJEU）提出上訴，委任律師羅文塔爾（Paul-John Loewenthal）向法院表示：「本案結果將決定，成員國是否可以繼續施予跨國企業大量減稅，以換取就業機會與投資。」

羅文塔爾還說，歐盟普通法院的判決「在法律上有缺陷」，應予以駁回。

蘋果則反駁歐盟執委會的說詞，稱自身已在應納稅國家繳納份額公平的稅金。

蘋果的律師畢爾德（Daniel Beard）告訴歐洲聯盟法院：「歐盟執委會所稱應歸屬於愛爾蘭分公司的那些獲利，實際上要歸在美國納稅。蘋果…為了執委會所稱應在愛爾蘭納稅的獲利，正在美國為同一批獲利繳納約200億歐元稅金。」

歐洲聯盟法院預期在接下來幾個月內做出裁決，這將會是本案最終判決。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
別再做錯了！　亂充電恐害手機陣亡
瑪娃轉強颱！　暴風圈恐再擴大
葛斯齊回應賀軍翔聲明
日男帶1400萬入境遭沒收！上訴結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

歐盟向最高法院提上訴　要向蘋果追稅4300餘億元

俄羅斯邊境遭入侵　國防部：已擊退並殲滅武裝分子

超兇網美「開特斯拉加油」千萬人嘲笑　她反諷酸民：我年收1900萬

台積電：德國設廠案協商仍在進行　最快8月決定

泰國總理熱門人皮塔：有些政見「取經台灣」　盼經濟、教育合作

「親烏團體」攻擊俄邊境次日　州長：9村居民撤離、局勢仍不安全

專騙台灣人！大馬破獲跨國犯罪集團　40男女設賭局「錢全匯中國」

闖民宅、搶寵物！英網紅「瘋狂惡作劇」影片全違法　警上門抓人了

南韓「豬豬脫逃」車陣中亂跑　享受20分鐘自由後…捕獲送往屠宰場

川普被認定性侵判賠500萬美元　「繼續開罵」再遭求償

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

台雙寶媽澳洲工地打拚5年　月收10萬↑扛板打釘樣樣行

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒」　台下無禮舉動全被拍...她轉身走人

男大生騎車撞1700萬賓利　頭重創靠呼吸器維持生命

兒當兵3個月返家給媽驚喜　溫馨擁抱她突冒：長得好黑

《中國說唱》瘦子首戰大勝　滿舒克直接告白...大淵：這我兄弟

輪椅壓到腳！捷運上釀口角　一旁乘客勸：道歉就沒事了

陸男帶癌母來台就醫仍逝世　病床前淚崩：以後喊誰媽媽

超商浩克遭銬滿臉鮮血 員警K完人拍照視角曝光

歐盟向最高法院提上訴　要向蘋果追稅4300餘億元

俄羅斯邊境遭入侵　國防部：已擊退並殲滅武裝分子

超兇網美「開特斯拉加油」千萬人嘲笑　她反諷酸民：我年收1900萬

台積電：德國設廠案協商仍在進行　最快8月決定

泰國總理熱門人皮塔：有些政見「取經台灣」　盼經濟、教育合作

「親烏團體」攻擊俄邊境次日　州長：9村居民撤離、局勢仍不安全

專騙台灣人！大馬破獲跨國犯罪集團　40男女設賭局「錢全匯中國」

闖民宅、搶寵物！英網紅「瘋狂惡作劇」影片全違法　警上門抓人了

南韓「豬豬脫逃」車陣中亂跑　享受20分鐘自由後…捕獲送往屠宰場

川普被認定性侵判賠500萬美元　「繼續開罵」再遭求償

快訊／「侯管配」破局！管中閔凌晨表態：妄人們可以休矣

快訊／Netflix對台灣下手了！深夜開鍘「寄生帳號」　每月要多付300元

讓浪子低頭！3星座「天生馭夫達人」　雙魚招數最多

歐盟向最高法院提上訴　要向蘋果追稅4300餘億元

日媒走訪台灣直擊「行人地獄」開罰現場　車禍人均死亡數是日本6倍

中信續戰味全拚4連勝　鄭凱文對決猛威爾

基層警擬發動「治安消極日」！律師酸爆：私刑被懲處就集體擺爛

索尼新一代Vlog神器ZV-1 II來了　18-55mm畫面更廣自拍更強大

城市綠洲與後山花蓮搭永續潮　不約而同推「端午」養生樂

直播一半遭砍！帥氣主播「手掌噴飛」掉地上　血腥影片瘋傳

因病拔牙變「：３」臉　橘貓憑食力快速膨脹！

國際熱門新聞

日本丸龜「吃出活青蛙」！整隻綠綠碗底游

他嗑藥「24小時性愛馬拉松」！GG壞死要切除

亂充電恐害手機陣亡！5技巧拯救電池健康

富豪回春內幕　把兒子血液注入體內

開特斯拉加油被笑　她一招反擊酸民

吸毒男砍殺7旬嬤　無情推下水泥井棄屍

俄邊境遭入侵　國防部：已殲滅武裝分子

泰國總理熱門人皮塔：有些政見取經台灣

台積電：德國設廠案協商仍在進行　最快8月決定

日氣象廳宣布：瑪娃已轉「強烈颱風」！

他「把活蟒當皮鞭」瘋狂抽打路人

噁男議員強抱亂揉　「背部磨蹭」性騷女議員

奪命眼藥水釀4死　害14人直接失明

女懷孕7個月撞見媽和尪愛愛　被綠22年

更多熱門

相關新聞

南非進口蘋果檢出蠹蛾　防檢局：即起暫停輸台

南非進口蘋果檢出蠹蛾　防檢局：即起暫停輸台

蘋果蠹蛾為全球重要果樹害蟲之一，農委會防檢局指出，高雄分局執行從南非輸入蘋果檢疫時，分別在2批貨物各檢出1隻鱗翅目幼蟲，經送給專家昨（22日）鑑定後，確定為蘋果蠹蛾幼蟲，故依照規定，通知南非政府暫停蘋果輸台作業，並自即日起，全面嚴格加強蘋果的輸入檢疫。

摩爾多瓦萬人集會　支持政府向歐洲靠攏

摩爾多瓦萬人集會　支持政府向歐洲靠攏

好市多蘋果爛掉「退貨卻被拒」會員打臉：你的問題

好市多蘋果爛掉「退貨卻被拒」會員打臉：你的問題

蘋果iOS 16.5更新第1天就傳災情

蘋果iOS 16.5更新第1天就傳災情

蘋果將成台積電美國第一大客戶　彭博：仍要尋三星、英特爾救急

蘋果將成台積電美國第一大客戶　彭博：仍要尋三星、英特爾救急

關鍵字：

歐盟蘋果追稅

讀者迴響

熱門新聞

港劇資深綠葉病逝！　「罹癌康復又復發」消瘦近照曝

即／「瑪娃」轉強烈颱風！暴風圈恐擴大

日本丸龜「吃出活青蛙」！整隻綠綠碗底游

「1飲品」連喝4天！28歲女突昏迷　醫嘆：終身洗腎

「台灣第一媽媽包」喜舖創辦人道歉了

龍象惡鬥到1點終於結束！史上最晚

思樂冰強勢回歸！業者證實了

婚宴會館127人上吐下瀉　翁一天拉6次

他嗑藥「24小時性愛馬拉松」！GG壞死要切除

快訊／葛斯齊回應賀軍翔聲明「虛心面對，謝謝指教」

超強運4星座未來一周旺到爆！　

亂充電恐害手機陣亡！5技巧拯救電池健康

女友打麻將被胡！基隆男持剪刀猛刺牌友

闖民宿猥褻熟睡正妹！衛生局長認了「新郎醫師」是姪子

富豪回春內幕　把兒子血液注入體內

更多

最夯影音

更多
老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車

老翁欲過馬路突2度自摔　2騎士暖幫攙扶叫救護車
凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

凱道長腿女斑馬線碰瓷？　尷尬趴車前網笑演技拙劣

台雙寶媽澳洲工地打拚5年　月收10萬↑扛板打釘樣樣行

台雙寶媽澳洲工地打拚5年　月收10萬↑扛板打釘樣樣行

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒」　台下無禮舉動全被拍...她轉身走人

BLACKPINK開唱「Lisa罕見動怒」　台下無禮舉動全被拍...她轉身走人

男大生騎車撞1700萬賓利　頭重創靠呼吸器維持生命

男大生騎車撞1700萬賓利　頭重創靠呼吸器維持生命

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面