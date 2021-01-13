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輝達推GeForce RTX 30系列晶片　搭載筆電1/26上市

▲▼ NVIDIA GeForce RTX，CES 2021。（圖／業者提供）

▲NVIDIA推出GeForce RTX30系列晶片。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

輝達（NVIDIA）周三宣布推出GeForce RTX 30系列，搭載筆電分為999美元、1299美元到19999美元三種價格帶，1/26日上市；並單一推出GeForce RTX 3060 GPU顯卡於各大通路銷售，二月下旬上市，售價329美元起（台灣建議含稅售價為 10,900 元起）。

GeForce RTX 3060顯卡具備Ampere架構，提供令人驚豔的硬體光線追蹤功能，並支援DLSS技術。

NVIDIA GeForce全球行銷副總裁Matt Wuebbling表示，光線追蹤重新定義遊戲的全新標準。而NVIDIA Ampere架構是有史以來銷售速度最快的世代，而 RTX 3060將把RTX 30系列的優勢帶給全球各地數百萬計的遊戲玩家。

Matt Wuebbling表示Ampere顯卡，是輝達有史以來銷量最佳的顯卡，到現在仍然被追加，輝達會努力生產供貨的。

NVIDIA的60等級GPU一直都是Steam上最受玩家歡迎的GPU，自2016年推出以來，GTX1060一直位居遊戲GPU榜首。目前估計約有九成的GeForce遊戲玩家使用GTX等級的GPU。

GeForce RTX 3060客製卡包含原廠預設時脈 (stock-clocked) 以及出廠前已超頻的版本，各大授權顯示卡供應商包含華碩 (ASUS)、技嘉 (Gigabyte)、微星 (MSI) 及 Zotac 皆有推出。

而輝達進一步推出採用Ampere架構、超過 70款採用 GeForce RTX 30系列筆電GPU 的全新機種

搭載GeForce RTX 3060筆電售價999美元起，RTX 3070筆電售價1,299美元起，搭載 RTX 3080機種售價自1,999美元起。RTX 30 系列筆電將於1月26日起上市，OEM大廠包括宏碁 (Acer)、Alienware、華碩 (ASUS)、技嘉 (Gigabyte)、惠普 (HP)、聯想 (Lenovo)、微星 (MSI) 及雷蛇 (Razer) 等都將推出全新機種。

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