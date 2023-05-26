初夏線上旅展登場！星宇航空全航線機票9折　17優惠航點一次看

▲星宇航空推出初夏線上旅展，全航線機票9折起。（圖／星宇）

記者李姿慧／台北報導

星宇航空今宣布即起「2023初夏線上旅展」開跑，全航線17個航點經濟艙來回機票9折起，出發日期自7月23日到12月底止。

星宇航空宣布，即日起至6月12日推出「2023初夏線上旅展」限時優惠，凡於星宇航空官網或APP購買台灣出發、全航線經濟艙來回機票，皆可享有9折起優惠，限定折扣涵蓋星宇航空現有全航線經濟艙機票，包含澳門、胡志明市、峴港、河內、吉隆坡、檳城、東京、大阪、福岡、沖繩、札幌、仙台、曼谷、馬尼拉、宿霧、新加坡、洛杉磯，出發日為2023年7月23日至12月31日之間，依航線不同有所差異。

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華航也宣布即日起到6月5日推出線上旅展機票促銷，祭出台灣出發全航線最高88折，並加碼4天機票限時折扣，長程航線折價1,000元，區域航線折價500元，其中7月18日直飛布拉格機票最低23,987元起(未稅)。另經濟艙包含台北－香港5,063元起(未稅)、台北－宿霧5,675元起(未稅)、台北－布里斯本20,079元起(未稅)、台北－安大略25,701元起(未稅)。

長榮航空也推出夏季線上旅展，今(26)至6月12日止，官網購買台灣出發指定33個航線優惠票價，最低只要3,231元起(未稅)，包括桃園-澳門3,231元起(未稅)、桃園-香港5,063元起(未稅)、桃園-宿霧5,415元起(未稅)、桃園-沖繩6,984元起(未稅)、桃園-首爾8,730元起(未稅)、桃園-東京11,423元起(未稅)。