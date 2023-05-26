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線上旅展開跑！華航全航線88折「長程再折千元」　布拉格2.3萬元起

▲▼華航以「用你的姿態 漫旅世界」主題參加台北國際觀光博覽會。（圖／華航）

▲華航參加台北國際觀光博覽會，總統蔡英文(中)參觀華航展區，與華航總經理高星潢(右3)等揭開旅展序幕。（圖／華航）

台北國際觀光博覽會今(26)日起至29日於開跑，華航以「用你的姿態 漫旅世界」主題參展，並同步推出線上旅展機票促銷，祭出台灣出發全航線最高88折，並加碼4天機票限時折扣，長程航線折價1,000元，區域航線折價500元，其中7月18日直飛布拉格機票最低23,987元起(未稅)。

華航疫後首度參與TTE台北觀光博覽會，打造「綻放精彩」的繽紛展區，運用不同角度的盛開梅花，在攤位頂端設置Q版華航飛機造型氣球，更納入即將開航的布拉格元素造景，如天文鐘、會跳舞的房子、查理大橋等知名景點，讓現場民眾彷彿親臨童話王國捷克。

由於華航7月18日起將開航捷克布拉格，以新世代長程航線主力機種A350客機直飛，每周提供兩個往返班次，為唯一由台灣直飛捷克的航空公司。目前華航台北－維也納航線每周飛航4至5個班次，搭配台北－布拉格每周2個班次，屆時華航東歐航班將達每日1班。

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配合開航，華航也在台北觀光博覽會祭出優惠，台北－布拉格來回機票除享線上旅展優惠外，可再享展區長程航線折價1,000元，經濟艙最低23,987元起(未稅)，此外，各旅行業者也在旅展主打各式團體行程，前往奧捷7天只要64,900元起。

▲▼華航以「用你的姿態 漫旅世界」主題參加台北國際觀光博覽會。（圖／華航）

▲華航直飛布拉格機票推出優惠，經濟艙最低23,987元起(未稅)。（圖／華航）

華航也同步推出線上旅展機票促銷，即日起至6月5日到華航網站購買自台灣出發全航線機票，最高有88折優惠，經濟艙包含台北－香港5,063元起(未稅)、台北－宿霧5,675元起(未稅)、台北－布里斯本20,079元起(未稅)、台北－安大略25,701元起(未稅)。商務艙機票優惠包含台北－峴港24,273元起(未稅)、台北－清邁24,541元起(未稅)、台北－峇里島27,218元起(未稅)。

長榮航空也推出夏季線上旅展，今(26)至6月12日止，官網購買台灣出發指定33個航線優惠票價，最低只要3,231元起(未稅)，包括桃園-澳門3,231元起(未稅)、桃園-香港5,063元起(未稅)、桃園-宿霧5,415元起(未稅)、桃園-沖繩6,984元起(未稅)、桃園-首爾8,730元起(未稅)、桃園-東京11,423元起(未稅)。

長榮長程線包括桃園-米蘭24,735元起(未稅)、桃園-巴黎26,190元起(未稅)、桃園-維也納24,735元起(未稅)、桃園-舊金山30,648元起(含稅)、桃園-洛杉磯32,904元起(含稅)。

星宇航空線上旅展也推出全航線台灣出發航段經濟艙，限時優惠9折起，優惠今起開賣至6月12日，其中桃園-大阪出現13,875元優惠，桃園-宿霧出現7,202元優惠機票。

▲▼南方航空推出線上旅展和機票優惠。（圖／南航）

▲南方航空推出線上旅展和機票優惠。（圖／南航）

中國南方航空今年起陸續恢復兩岸直航航點，目前從桃園直飛廣州、深圳、上海三個航點，南方航空也在台北國際觀光博覽會期間推出線上旅展，在南航台灣官網購買台北始發兩岸航點92折，銷售日期即日起至6月30日。

此外，南方航空也推出台北出發經廣州中轉前往法國巴黎含稅約24,489元、到奧克蘭含稅約13,984元、到雪梨含稅約12,419元、墨爾本含稅約15,754元。

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