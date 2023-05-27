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19歲少女結婚前夕葬身火窟！　「婚禮變葬禮」未婚夫慟

▲▼19歲少女結婚前夕葬身火窟！　婚禮變葬禮。（圖／GoFundMe）

▲佩吉在婚禮前夕葬身火窟。（圖／GoFundMe）

記者王佩翊／編譯

美國威斯康辛州一名19歲準新娘在婚禮前夕意外遭遇火災，被困在家中二樓的她因吸入濃煙，隔日腦出血死亡。而她的未婚夫不但失去摯愛，如今更要將婚禮喊停，改為籌備未婚妻的喪禮。消防當局經調查後指出，死者家中並未安裝煙霧警報器，因此沒能在第一時間發現火勢，在熟睡的情況下錯過黃金脫逃時間。

根據《每日郵報》報導，19歲少女佩吉（Paige Ruddy）原本23日要與未婚夫洛根（Logan Mitchell-Carter）舉辦婚禮，然而23日凌晨4時，佩吉家中卻突然冒出熊熊大火，當時熟睡的佩吉受困於2樓房間，消防員趕抵現場後，隨即打破2樓窗戶，將她救出，但佩吉仍因吸入過量濃煙，經歷1天的搶救後，在24日因腦出血死亡。

▲▼19歲少女結婚前夕葬身火窟！　婚禮變葬禮。（圖／GoFundMe）

▲男友洛根負責籌備佩吉的葬禮。（圖／GoFundMe）

佩吉平時和未婚夫洛根以及祖父母4人同住在發生火警的住宅，警消發現，屋內並未安裝煙霧警報器，疑似是因此才會錯過逃生機會。佩吉與洛根原定要在23日上午舉行婚禮，而原本要開心迎娶美嬌娘的洛根如今只能忍痛籌備未婚妻的葬禮。

佩吉的家人已在GoFundMe網站為她籌措葬禮費用，而說明欄寫到，「拉迪一家人為了參加佩吉與洛根的婚禮，前一晚興奮入睡，怎知卻被警方叫醒，並被告知起火了。」警方目前尚未說明與佩吉同住的另外三人是否有受傷或是傷勢情況。

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