新澤西州眾議會通過決議　支持台美簽貿易協定

▲這份決議意在紀念新澤西州與台灣1989年締結的姊妹州關係，以75票贊成、0票反對通過。（示意圖／路透）

中央社記者尹俊傑紐約26日專電

美國新澤西州眾議會25日無異議通過友台決議，支持美台以簽署雙邊貿易協定（BTA）等方式加強經貿關係，並力挺台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）等國際組織。

這份決議意在紀念新澤西州與台灣1989年締結的姊妹州關係，強調兩地堅實持久夥伴關係的重要性，以75票贊成、0票反對通過。

駐紐約辦事處副處長張俊裕獲邀以貴賓身分赴議場見證決議通過。領銜提案的州眾議員卡拉賓查克（Robert Karabinchak）介紹張俊裕時強調台灣與新澤西州共享自由民主價值，雙邊經貿關係緊密，持續深化盟誼深具重要性，在場議員熱烈鼓掌。

駐紐約辦事處長李光章表示，總統蔡英文3月底出訪過境紐約，新澤西州長墨菲（Phil Murphy）伉儷撥冗參加僑宴。墨菲推動的創新經濟、基礎建設經濟與台灣推動的六大核心戰略產業有許多相輔相成之處，期盼雙方在高科技、綠能、交通運輸、生技產業及供應鏈安全方面加強合作。

決議提到，2021年6月台美貿易暨投資架構協定（TIFA）會議復談，彰顯雙邊貿易投資關係重要性。台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）廣泛討論供應鏈韌性、對抗經濟脅迫、發展數位經濟、加強5G網路安全、強化各類科學技術合作等議題。

正值第76屆世界衛生大會（WHA）舉行期間，上述決議寫道，美國曾協助台灣參與世衛組織、國際民航組織（ICAO）及國際刑警組織（INTERPOL），將繼續支持台灣有意義參與前述及其他國際組織。

台灣連7年未獲邀參加世衛大會，有別於2009年至2016年兩岸關係和緩時以觀察員身分與會的待遇。

台灣與新澤西州合作方面，決議提到，新澤西州最大城紐瓦克（Newark）與桃園2021年成為姊妹市，彰顯兩地有意拓展城市合作。台灣是新澤西州第5大亞洲出口市場，逾200家台資企業投資新澤西州，創造就業機會。兩地2019年簽署互惠核發駕照備忘錄，有助學術及商業往來。台美教育倡議2020年啟動，鼓勵新澤西州學校與高等教育機構加強和台灣交流。

駐處透過新聞稿表示，感謝新澤西州眾議會對台灣的友好與支持，期待未來雙邊夥伴關係更為深化。