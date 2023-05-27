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社會 社會焦點 保障人權

賽鴿教練行竊失風殺人伴屍　越南女友機警逃一劫！警13年忘不了

陳男行竊失風，竟持菜刀對喬女猛砍，導致喬女失血身亡，並拿走她皮包中的4萬元。

▲陳男行竊失風，竟持菜刀對喬女猛砍，導致喬女失血身亡，並拿走她皮包中的4萬元。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

13年前，賽鴿教練陳讚丁因積欠高利貸，潛入越南籍女友的室友房間行竊，被發現後還持刀殺死對方，劫走4萬元，但他沒有逃逸，伴屍9小時後，還與剛返家的女友發生性關係；事後女友發現室友房門反鎖、聯繫不上，也察覺男友神情有異，擔心室友遭遇不測，更怕自己受害，便藉故打電話給同鄉，用越南話請對方報警，最後保住一命。

命案發生至今已13年，但承辦刑警記憶猶新地說：「凶手是因財務問題，加上貪戀女色，才會鑄下大錯。最誇張的是，案發後，他竟然留在現場，伴屍9小時，甚至在死者陳屍的隔壁房與女友發生性關係，真的很離譜！」

監視器拍下陳男搭電梯準備行竊的身影。（翻攝畫面）

▲監視器拍下陳男搭電梯準備行竊的身影。　

積欠高利貸　女友提議偷錢

陳男行凶後還伴屍9小時，後遭女友報警逮捕。（東森新聞提供）

▲陳男行凶後還伴屍9小時，後遭女友報警逮捕。

承辦刑警回憶說，2009年3月，曾任賽鴿教練的40多歲男子陳讚丁，在高雄仁武結識經營色情按摩店的越南籍阮女，因阮女的丈夫平日在台南當焊工，2個孩子交給保母照顧，阮女就像單身般自由，陳男常到阮女的按摩店消費，2人最後變成男女朋友。

隔年1月底，經濟狀況不佳的陳男，因欠高利貸還不出錢，希望阮女借他錢，阮女雖沒同意，卻告知她的同鄉室友喬女在資源回收場擔任會計，每天都會帶4、5萬元現金返家，「你可以去偷，但偷到錢要跟我平分！」

阮女提供鑰匙及大樓磁卡，讓陳複製。同年2月2日深夜，阮女在按摩店上班時，陳男將菜刀、壯陽藥等物品裝在手提袋，偷偷摸摸進入阮女與喬女住的房子，並躲進阮女房間。

凌晨2點，陳男走到喬女門外偷聽，確認沒動靜後，潛入她的房間拿取皮包，不料被驚醒的喬女發現，雙方一陣拉扯後，喬女隨即起身逃往客廳，並大喊救命。

砍4刀致死　在隔壁房求歡

阮女（圖）提議陳男竊取室友財物，卻釀成殺人慘案，自己也成竊盜共犯。（東森新聞提供）

▲阮女（圖）提議陳男竊取室友財物，卻釀成殺人慘案，自己也成竊盜共犯。

眼看喬女就要奪門而出，更怕呼救聲引起鄰居注意，陳男拿起菜刀威嚇要她安靜，但喬女不從，繼續與陳男拉扯，盛怒之下的陳男揮刀砍向喬女手臂，卻因重心不穩，砍中左頸，導致喬女鮮血直流、痛苦倒地，陳男接著又朝她的後頸、背部、手臂連砍3刀，喬女因失血過多，當場死亡。

確認喬女死亡後，陳男將屍體拖回她房間，並以拖把清理現場，再換下沾有血跡的衣褲，重回喬女房間搜刮財物，拿走皮包內的4萬元現金，最後將房門反鎖，轉至阮女房內等待。

上午10點半，阮女下班回家後，發現室友房門反鎖，並察覺在她房內的陳男神情有異，擔心男友行竊失風、對室友痛下殺手，於是偷偷撥打室友手機，卻無人接聽，讓她十分害怕。這時，服用過壯陽藥的陳男性致勃勃地求歡，阮女見他身邊有菜刀，只能順從。

完事後，阮女佯稱她請友人協助辦理保險、裝網路，等一下會有人上門，並藉故打電話給一名同鄉，用陳男聽不懂的越南話請對方立刻報警。

阮女提供大樓磁卡和住處鑰匙讓陳男複製，方便他行竊室友財物。（東森新聞提供）

▲阮女提供大樓磁卡和住處鑰匙讓陳男複製，方便他行竊室友財物。

警方抵達現場後，阮女在警察陪同下，用鑰匙打開喬女房門，發現對方倒臥血泊中，阮驚聲尖叫，並大聲質問陳男：「你為什麼要殺人？」

陳男自知無法辯解，只好坦承犯案，警方在現場起出凶刀、血衣、血褲等證物，並在他的皮夾內，找到喬女的4萬元。

謊言謀脫罪　攀指女友教唆

陳男在客廳殺害喬女後，將她拖回房間藏屍並反鎖房門。（翻攝畫面）

▲陳男在客廳殺害喬女後，將她拖回房間藏屍並反鎖房門。

雖然陳男向警方坦承犯案，但到了偵查庭卻向檢察官翻供說：「阮女在2010年1月26日拿鑰匙給我，叫我去殺她朋友，我一開始拒絕，但同年2月2日，我打電話給阮，她卻說如果我不殺死喬女，她就不理我，因為我深愛阮，加上她答應會幫我照顧老父親，我才答應犯案。」

陳男還說，2月3日凌晨1點，他拿菜刀進入屋內，先到喬女房間查看，確認她在睡覺，就返回客廳等候，不久喬女出房門，他才問喬：「妳跟妳朋友怎麼了？為什麼她要叫我拿菜刀殺妳？」喬女聞言動手搶桌上的菜刀，他為了自保，才失手砍死對方。

陳男供稱，阮女回家後，2人商議如何善後，阮女要他扛起責任，他同意，阮女才請朋友報警，後來是因她沒照顧陳父，他不想一個人背黑鍋，才決定供出阮女。但因證據不足，檢方並未採信。

案件進入法院後，陳又在法庭上編了第三個版本，說：「2010年1月26日，阮女在按摩店將她住處鑰匙交給我，要我殺害喬女，被我拒絕，我說我只想拿錢，並不想殺她。」

喬女的家人得知她遇害後，萬分難過地掩面哭泣。（東森新聞提供）

▲喬女的家人得知她遇害後，萬分難過地掩面哭泣。

陳男供稱，案發當天，他進入屋內，發現喬女房間上鎖，便坐在客廳沙發等候，10多分鐘後，喬女出來上廁所，2人發生拉扯，他一時失手，殺死喬女，之後他在客廳待到早上6點多，才看到喬女的皮包，最後從裡面拿走4萬元。

手段太殘暴　法院判處無期

不過，法院審理認為，陳男供詞漏洞百出、邏輯不通，不予採信；最後認定陳男僅因行竊失風，就持菜刀將喬女殺死，手段極為殘暴，判處無期徒刑定讞。

至於阮女雖共謀竊取室友財物，但未教唆殺人，也未參與犯行，僅被依共同侵入住宅竊盜罪，判刑10個月、緩刑2年，為此案畫下句點。


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