《94要客訴》道歉更正了！　影射黃國昌與im.B主嫌餐敘被喊告

▲節目《94要客速》道歉聲明。（圖／翻攝自Facebook／三立粉絲團）

記者詹宜庭／台北報導

不動產借貸媒合平台im.B詐騙案越演越烈！節目《94要客訴》主持人王時齊昨日引述雙清文教基金會聲明中稱，「曾經出現在基金會餐敘者，包括陳菊、蘇嘉全、陳家欽、黃國昌、馬英九、柯文哲等人」，開轟前立委黃國昌曾與im.B主嫌曾國緯出席同一場餐敘，要黃出面說明；黃國昌則反嗆該節目指鹿為馬，要對方於今天午夜12點以前更正並公開道歉，否則將於下週一正式提告。該節目稍早發布道歉聲明並更正內容。

國民黨台北市議員徐巧芯日前指控，詐騙主嫌曾國緯過去曾多次參加「雙清文教基金會」餐敘，還有多位綠營政要同行。雙清文教基金會代表人洪三雄、陳玲玉夫婦25日則發出三點聲明指出，曾經出現在基金會餐敘者，包括陳菊、蘇嘉全、陳家欽、黃國昌、馬英九、柯文哲等人，皆是受他們夫婦邀約而來的賓客，他們都與曾國緯素昧平生。

針對該聲明，政論節目《94要客訴》主持人王時齊昨日在節目中點名「黃國昌、馬英九、柯文哲」出面說明，開轟「黃國昌與曾國緯出席同一場餐敘太離譜了，出來講！氣死我了！」而黃國昌今日則透過臉書發文反擊，如此讓台灣民主法治繼續沈淪的惡行令人無法容忍，要求今日午夜12點前更正並公開道歉，否則將於下週一正式提告。

貼文發出後，政論節目《94要客訴》隨即將節目下架；不過，黃國昌再度發文表示，「剛剛把抹黑我的政論節目片段下架了，但我已經說過，除了更正、還要公開道歉，絕不是下架就可以裝沒事，還有十個小時，坐等道歉聲明。」

對此，節目發布道歉聲明，全文如下：

有關本節目2023年5月25日內容，指稱黃國昌先生與詐欺主嫌曾國緯餐敘情勢。本節目係依據雙清基金會之聲明，其表示馬英九、黃國昌、柯文哲及曾國緯均曾參與過該基金會之餐敘。始依據該聲明作出符合常情之評論。

惟查，雙清基金會聲明確實並未明確指出，三位先生是否曾與曾國緯一同餐敘之情。本節目前開內容及標題恐使民眾產生誤解，特此更正、澄清，若造成馬英九、黃國昌、柯文哲三位先生任何困擾，本節目亦誠摯道歉。