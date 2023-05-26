募款3天破7000萬　柯文哲推8種競選小物開酸綠營1450網軍

▲台灣民眾黨主席柯文哲出席「KP競選募款集資『回饋小物』開箱」記者會。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨26日舉行「KP競選募款集資『回饋小物』開箱」記者會，首波募款物品項目包括T恤、行動電源、水壺、肩背包、帽子等；黨主席柯文哲笑說，「1450兌換帽子太搞笑了」，大讚設計有品味。另外，黨主席柯文哲這次參選2024年總統，自5月23日12點開放小額捐款後，截至5月26日上午10點止，已累積破7000萬。

此次柯文哲的競選小物，是由自由落體設計公司的陳俊良老師設計，募款回饋小物兌換網站將在5月29日12點上線，首波共推出T恤、行動電源、水壺、肩背包、帽子等募款小物，以捐款金額1比1兌換P幣累積兌換。

柯文哲競選辦公室發言人陳智菡說，每一個小物件數不管捐獻多少，上限都是開放讓大家兌換一件，捐贈1萬2000以上可以8件都帶回家，「但不管捐贈再多，主要目的是希望做為競選使用，無法多提供」；陳智菡也提醒，一定要記得在5月29日開放兌換前，先註冊再捐款」。

柯文哲說，在520宣布參選後開啟競選帳戶，政治還是有世俗的一面，選舉還是要花點錢，雖然以前都盡量把選舉費用壓到最低，但終究還是沒辦法完全不花錢，雇這些員工也要薪水。

柯文哲說，常謝謝大家已經有捐一些錢進來，本來說要給那些捐錢的人類似那種回饋、謝謝，所以你有捐錢，我們就弄個點數讓你們選一些你喜歡的，「主要還是一種回饋性質，不是買賣」，現在進來的錢還是用競選帳戶，還是有很多限制，比方說一個人電傳最多一次捐10萬、每個人最高30萬，還是有些規定，但就是對一些有來捐錢的支持者給小小的回贈品。

柯文哲笑說，回贈品還是有限量，發完就沒有了，「但如果錢不夠，還是會再想辦法去跟你募款，大概就這樣，在這地方還是謝謝大家」。

陳智菡說，募款回饋小物兌換網站將在5月29日12點上線，請已經捐款但還沒註冊的朋友，盡量在29日中午前完成註冊，以方便累計兌換小物。小物有數量限制，灰白T-SHIRT各1萬件，灰色款為1800 P幣，白色款為2024 P幣；「1450」打擊部隊的帽子數量為灰白各3000件，1450 P幣可兌換；KP行動電源1000個，2599 P幣可兌換；嗡嗡包3000件，1450 P幣可兌換；環保安全扣帶2000件，1200 P幣可兌換；聯名環保水瓶2000件，3599 P幣可兌換。