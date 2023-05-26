連超2車絕命影片曝！廂型車轉彎撞倒女騎士　30歲護理師內臟破裂亡

記者鄧木卿／台中報導

台中市潭子區24日傍晚發生一起死亡車禍，20歲郭姓男子開著廂型車，行經一處路口要右轉進入加油站時，撞倒右側1輛直行30歲洪姓女子騎乘的機車，洪女送醫搶救後，26日上午仍宣告不治，死因是內臟破裂，原來廂型車撞倒後，來不及剎車，當場輾過，警方將郭男依過失致死罪嫌送辦，肇責交由交通大隊研判。

▲▼廂型車要右轉加油站，不慎撞倒機車女並輾過，內臟破裂搶救不治。（圖／民眾提供，下同）

24日下午6點多，郭男開著廂型車沿潭子區中山路二段外車道行駛，開到潭興路三段路口，要右轉進入加油站，從後方駕駛人提供的行車紀錄器影片來看，女騎士連續超車2輛機車往前行，接著就進入廂型車的右側，而廂型車在轉彎要進入加油站前，速度有減慢也有打方向燈，但女騎士疑似要再從廂型車右側加速再超車的瞬間被撞倒，人車倒地，人又被廂型車輾過。

警方獲報到場，雙方無酒精反應，廂型車右前方受損，機車前車頭受損，洪女經送往慈濟醫院緊急搶救後，26日上午不治身亡，郭男表示，他感覺碰撞到人後，來不及反應就輾過了，女騎士則是中國附醫產房的護理師，放假外出卻遇到車禍身亡，後續將由警方調閱相關影像畫面，以釐清案情與相關肇事責任。