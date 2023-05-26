上海迪士尼門票再調漲！陸網抱怨：消費不起了

▲上海迪士尼。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

上海迪士尼的門票將從6月23日起漲價，「常規日」門票調整至價格475元人民幣（約2075元新台幣）、「高峰日」價格調整至719元（約3490元新台幣）。漲價消息也引起許多網友不滿，表示剛開園時只要300多元人民幣，幾年來多次調漲，實在消費不起了。

根據上海迪士尼官方網站，目前共有四種不同的門票，「常規日」涵蓋大部分平日與部分周末，門票價格調漲至475元人民幣（約2075元新台幣）、「特別常規日」涵蓋部分周末和部分平日，價格調漲至599元（約2620元新台幣）。

「高峰日」涵蓋夏季大部分日期、部分法定節假日和調休期間及其後部分日期，價格調漲至719元（約3145元新台幣）、「特別高峰日」涵蓋部分法定節假日放假和調休期間及樂園特別活動日以及夏季部分日期，價格調漲至799元（約3490元新台幣）。

與先前的價格相比，不同的票種本次約調漲30至60元人民幣。

漲價消息也引起許多網友不滿，認為上海迪士尼從開幕至今已多次漲價，甚至還有人表示要去票價較便宜的北京環球影城，「開幕那年才300多元，現在最貴居然要799元，幾倍啊！」「這幾年一直漲，真的去不起了。」「還是改去環球吧！比較新，票價又便宜。」

上海迪士尼於2016年6月16日正式開幕，最初的票價為「平日」370元人民幣（約1615元新台幣）、「高峰日」499元人民幣（約2180元新台幣）。