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社會 社會焦點 保障人權

5億高中生母「嫁碾米廠豪門」！前雇主曝私下模樣：婚禮如喪禮

賴母。（圖／報系資料照）

▲前雇主表示，賴母私下就像一般的鄰家媽媽。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

台中市5億身價的18歲賴姓男高三生，日前與26歲夏姓男地政士助理登記結婚後2小時，竟離奇墜樓身亡。由於全案疑點重重，引發外界高度關注，不過卻也意外扯出一家錯綜複雜的關係。賴母前雇主表示，5億高三男的媽媽看似嫁入豪門碾米廠之家，但豪門婚姻也如她的喪禮。

據了解，賴阿公1999年曾替中度智能障礙的次子迎娶印尼籍妻子，但對方因不堪公公性騷擾，因此在生下女兒後便提出離婚；隔年，賴阿公又到大陸幫兒子找妻子，最後娶回大陸籍陳姓女子（也就是賴母），怎料到2人居然亂倫，並生下賴男。

錯綜複雜的家庭關係，因命案被攤在陽光下。根據《TVBS新聞網》報導，賴母的前雇主感嘆，「當這個婚姻開始的時候她就被安排，一個智力有障礙的人跟她結婚，對別人來講是一個豪華的婚禮，可是對她而言，我個人覺得就是她個人的喪禮。」

前雇主直言，看賴母的穿著，會覺得對方就是一般的鄰家媽媽，工作時很努力，看不出炫耀什麼，還很以兒子為榮，沒想到卻發生這樣的事。

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