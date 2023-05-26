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大陸 大陸焦點 特派現場

陸千萬網紅「汙衊老闆」性騷擾！　帳號慘被封嘴硬：只是違規而已

（圖／翻攝自抖音）

▲（圖／翻攝自抖音）

圖、文CTWANT

近期在中國網路討論度最高的話題，莫過於就是抖音上有著千萬粉絲的變裝網紅小慧君帳號遭到封鎖。原本一開始大家還以為，是因為他堅持不履行法院道歉要求而遭到懲罰。但小慧君受訪時表示，自己帳號被封是因為跟網友吵架，6月5日就可以回歸，就有網友感嘆「如此厚顏無恥之人到底還能存活多久」。

小慧君性騷擾事件

如果有關注抖音的網友們，應該可以徹底地感覺到，近期「小慧君抖音帳號遭到停權」一事可說是受到強烈的關注。而這不是一個什麼「資本欺負創作者」的故事，而是一個網紅在爆紅之後，為了實現低成本跳槽，與同公司的網紅出招陷害帶自己走紅的老闆。（點此觀看詳細報導）

而整起事件中，即便法院早已判決小慧君性騷擾一事不成立，屬於子虛烏有的指控，但在網路上，小慧君仍然多次死咬著自己的論點，甚至還拒絕配合法院要求的致歉，透過話術與文字遊戲，將原本的致歉變成「真有性騷擾，但是法院不採納他的意見」企圖以此來繼續維繫在公眾上的名聲。

後來小慧君的帳號在5月時遭到抖音官方停權。雖然不少人認為「抖音官方終於出招了」，但前些日子，小慧君在接受採訪時表示，自己是因為跟網友吵架，帳號暫時被官方停權，等到6月5日時就會解禁。至於這到底是小慧君又一次的打死不認帳，還是真有其事，就必須要等到6月5日才會知道的。

15歲少女過度減重死亡

中國廣東東莞近期發生一起15歲少女死亡的事件，而這名少女並不是死於意外或是兇殺事件，而是自己減肥減到「營養不良」而死亡。在該名少女臨終前，他165公分的身高，卻只有24.8公斤的體重，讓不少網友看了十分傻眼。

（圖／翻攝自抖音）

▲（圖／翻攝自抖音）

少女的父母也表示，女兒喜歡一個男孩子，但是這個男生卻喜歡一個比少女還瘦的女生。而少女就誤以為「只要自己瘦下來了，男孩子也能接受他」。所以就開始了自己病態的減肥之路，中間甚至長達50天沒有進食。

中間少女的父母雖然有強制帶少女就醫，但是少女卻表現出非常不配合的模樣，甚至還有過跳車的紀錄。最後醫師雖然判斷少女罹患精神性厭食，但最後少女還是因為嚴重營養不良，在加護病房搶救20多天之後，宣告不治身亡。（點此觀看影片

這狗是有薪水的！欺負野貓還會扣薪

廣州近期有一條10歲的大狗「大美麗」受到不少網友的關注，因為大美麗雖然只是一隻大狗，但卻跟一般人一樣領有正常的薪資，而且還會因為翻垃圾桶、欺負野貓等情況被扣薪。而網友們實際去理解大美麗的背景故事後，卻還紛紛敲碗表示「該幫大美麗加薪了」。

（圖／翻攝自抖音）

▲（圖／翻攝自抖音）

據了解，大美麗是在廣州一家寵物用品工廠內生活，他之前其實是該工廠的保安隊長所飼養的小狗，但該名隊長在前幾年不幸因病逝世，在幾經思索後，該工廠的老闆決定就收編大美麗當廠區的看門狗。

而大美麗似乎是真的把自己當個人，白天他就會開始巡邏整個廠區，施工區域、辦公區域都不放過。晚上自然就是看守大門，震懾宵小。而除此之外，他還肩負起廠區老鼠滅絕的任務。

當員工出門送貨時，大美麗還會自動地跳上小貨車，當員工送貨時，他就會乖乖的待在車上看顧其他貨品。除此之外，由於這是一間寵物用品的設計生產公司，所以大美麗也肩負著狗類產品的體驗與拍照等工作。從影片中可以看到，大美麗是相當喜歡他現在這份工作呢。

（圖／翻攝自抖音）

▲（圖／翻攝自抖音）

也因為大美麗的傑出貢獻，該間工廠的老闆於2021年初發布廠區公告表示，未來大美麗將會享有5萬人民幣的年薪，換算下來幾乎每個月有4166元的月薪。當然，這部分的費用全部都是有專人看管，會如實的用在大美麗身上。（所以這樣看起來，大美麗因為翻垃圾桶、對客人吼叫、欺負野貓等行為被扣薪水，看起來就非常正常了）。（點此觀看影片

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