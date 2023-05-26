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姊姊當伴娘穿「低胸裸紗」險走光　戴皇冠現身讓她怒：我才是新娘

▲▼婚禮,結婚,新娘,新人（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女子的婚禮請姊姊當伴娘，結果超不滿。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者崔子柔／綜合報導

一名女子近日找了姊姊當自己的伴娘，結果姊姊竟然挑了低胸拖尾的婚紗，材質還是裸紗，甚至戴了皇冠當造型，讓她崩潰「我才是新娘欸！」

該名女子在Dcard發文表示，因為姊姊愛漂亮、愛拍照，所以她有替姊姊安排新秘，訂了伴娘服，但挑選伴娘服時她確診沒到場，結果姊姊竟然在台中的婚紗大牌店內耍脾氣，說沒有一件能看，最後店員沒轍才拿出「低胸」、「魚尾」、「拖尾婚紗」的款式，而且還是裸紗，只要靠近一點看就會看到內褲。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲女子發文抱怨。（圖／翻攝自Dcard）

原PO表示，姊姊不懂規矩就算了，店員竟然跟著鬧說「可以多挑幾件，伴娘也可以換很多套衣服」，最後姊姊選了4套衣服，還戴皇冠，還把一切行為歸咎於「店員說的」、「店員幫她挑的」。

原PO無奈說，「等一下！這是我的婚禮！我才是新娘欸」，她認為，現在的店員為了業績什麼都做得出來，奉勸大家「把伴娘的服裝樣式訂好，不要把決定權給伴娘和店員」。

文章曝光後，吸引超過2千人按讚，網友紛紛留言表示，「我是覺得整件事情是妳姐比較有問題，對於婚紗業有錢賺有何不可」、「沒看過伴娘還換禮服的」、「姐姐的問題是她白目喧賓奪主，你的問題是為什麼不直接不讓她參加喜宴就好」、「婚紗店員沒問題，你姐一直挑都不滿意，難道店員叫她離開去別家嗎？」、「好奇付錢的時候怎麼不付一套就好？這樣你姐就沒有4套可以換了吧」。

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