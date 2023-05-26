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高雄銀行攜手高雄財政局　號召民眾「挽起袖子捐熱血 回答問題拿好禮」

▲高雄市政府財政局結合高雄銀行以及在地9家企業，在高雄漢神巨蛋舉辦「一起愛捐血」活動。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者邱筱茜／採訪報導

儘管氣溫飆高，許多民眾還是一早就來排隊，為的就是捐血做公益，現場準備3公斤白米，還有200元百貨公司禮券大方送。

▲高雄銀行攜手財政局　號召民眾「挽袖捐血」送白米、百貨禮券。（圖／記者劉亮亨攝）

▲高雄銀行攜手高雄財政局，號召市民一同捐贈熱血。（圖／記者劉亮亨攝）

民眾表示，「每三個月會定期捐血，一次都捐500c.c」，還有民眾表示，「在巨蛋臉書粉絲團看到這個活動，所以就到現場來捐血，捐血250c.c就會送一包3公斤的米和200元百貨公司禮券，算是還不錯。」

▲高雄銀行攜手財政局　號召民眾「挽袖捐血」送白米、百貨禮券。（圖／記者劉亮亨攝）

▲捐血送3公斤白米、百貨公司200元禮券。（圖／記者劉亮亨攝）

活動當天，高雄市政府財政局局長陳勇勝，也一同捲起袖子參與捐血，除了捐血外，另一頭活動也在進行著，為建立民眾正確的菸酒觀念及相關法令知識，高雄市政府財政局在現場擺起宣導攤位，進行有獎徵答，民眾答對相關問題就能獲得精美小禮物。

▲高雄銀行攜手財政局　號召民眾「挽袖捐血」送白米、百貨禮券。（圖／記者劉亮亨攝）

▲高雄市政府財政局局長陳勇勝當天也挽袖捐血，響應愛心活動。（圖／記者劉亮亨攝）

民眾表示，「平常對這些法令就只是大概了解而已，有獎徵答讓我們更深入了解菸酒法令知識。」

高雄市政府財政局局長陳勇勝表示，「我們拒買來路不明的菸酒，我們也不要在網站上去販賣酒品」，「血液中心表示，目前整個血庫存量有偏低的情況，所以高雄市政府財政局結合高雄銀行慈善基金會，以及在地9家企業，舉辦愛心捐血活動，號召大家一起響應捐血一袋，救人一命。」

▲高雄銀行攜手財政局　號召民眾「挽袖捐血」送白米、百貨禮券。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼為宣導拒私菸酒觀念，高雄市政府財政局在現場擺設攤位，民眾參與有獎徵答，就有機會得到禮品。（圖／記者劉亮亨攝）

▲高雄銀行攜手財政局　號召民眾「挽袖捐血」送白米、百貨禮券。（圖／記者劉亮亨攝）

捐血一袋救人一命，不只號召民間企業一起做公益，民眾也熱情響應。(高雄市政府財政局 廣告/部分經費來自菸品健康福利捐)

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