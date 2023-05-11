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企業永續ESG　驊宏資通發動捐血一天百人響應

西門町峨嵋街,捐血車（圖／記者周宸亘攝）

▲捐血車。（示意圖／記者周宸亘攝）

本報訊

企業的社會責任是什麼？網路科技業的「驊宏資通」今天就發動挽起袖子捐血助人的號召，從企業治理落實社會永續，盡一份企業投入社會的責任，有些員工在等候捐血的時候就打趣的說：「員工是公司的股東，公司就是社會的股東」，顯見員工支持公司永續活動的心情。

一整天的捐血活動，上午捐血車就停在台北市北平東路的路邊空曠處，地點也臨近民進黨中央黨部，陸陸續續都有員工和行路人進入捐血的檢查等候區，隨著接近中午已經慢慢出現人潮。

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由於每年的暑假會「鬧血荒」，這一波企業集團的捐血活動台北市捐血中心也格外重視，中心的工作人員表示，A型和O型是用血大宗，B型和AB型次之，但每年「鬧血荒」都是普遍性的缺血，各種血型都有需求。「驊宏資通」集團董事長廖文鐸表示，企業不只是「作生意」的概念，更需要取之於社會用之於社會，幫助需要幫助的人，傳遞正向力量，如此企業經營才能可長可久。

為了吸引更多捐血人潮，「驊宏資通」也邀請行銷澎湖海產著名的廠商共同參與捐血活動，廠商提供價值為470元的澎湖有機海產及消費券當成感謝禮，贈送給每一位捐血人，讓大家除了展現愛心也能享用優質的本土有機新鮮食材，有人捐完血領了消費券立即在捐血車旁邊的超市兌換生鮮產品，滿足的拎著一袋袋海鮮，一付「有捐又有拿」的樣子，氣氛輕鬆融洽。

據台北捐血中心統計，截至下午停在北平東路的捐血車「玉霞號」已經成功收到近一百袋各式血型的捐血，超過兩萬cc，如果還有捐血意願的民眾，可以就近到各地的捐血站，挽起袖子獻出大家的愛心，「捐血一袋救人一命」。

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