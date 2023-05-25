開砲「賴清德零信賴」！　侯友宜嗆：黑金都無法掃除奢談守護台灣？

▲侯友宜受訪。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／新北報導

針對民進黨公布新北市長侯友宜和「亞太國際集團詐騙主嫌秦啟松」多張合照，侯友宜今（25）日受訪時強調，自己對這個人完全沒有印象，現在司法單位在民進黨手上，「趕快好好查我跟他有什麼關係」，最後也反批民進黨總統參選人賴清德，民進黨反黑金、反貪腐7年了，賴清德有用高標準檢驗嗎？「賴清德是零信賴」，黑金都無法好好掃除，奢談守護台灣？

民進黨台南市議員昨日拿出多張侯友宜與秦啟松合照，怒批「國民黨不要有嘴說別人、沒嘴說自己」，更轟國民黨推出與詐騙集團同流合汙的總統參選人，人民怎投得下去？

侯友宜先表示，這個人他完全沒有印象，現在司法單位在民進黨手上，「趕快好好查我跟他有什麼關係」，請民進黨好好查。



侯友宜再嗆，民進黨反貪腐、反黑金陸陸續續講了7年，但是這7年貪腐有減少嗎？黑金有減少嗎？曾擔任過副總統、行政院長的賴清德，曾說過7年後要用高標準檢驗，「請教7年過了，你檢驗了沒有？你看到了沒有？」。

侯友宜再說，im.B、民進黨立委陳歐珀事件現在查清楚了沒有？應該趕快告訴民眾，如今黑金、貪腐越來越多，到底如何讓人民對政府相信，「賴清德是零信賴」就是沒有信賴，既然連黑金都沒辦法掃，請教奢談守護台灣、顧台灣？

另，對於民眾黨立委陳琬惠日前也揭露陳歐珀2020曾帶立法院交通委員會成員到im.B主嫌家中「飲酒作樂」。侯友宜回應，陳歐珀事件大家要深思，提供車子、房子給政治人物，又是詐騙集團，政府快把事情釐清。但賴清德說這是正常社交？侯友宜說，現在司法單位已經介入調查，趕快釐清楚，有違法就快好好辦。

