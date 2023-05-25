　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

墜撞中捷「塔吊還在半空中」　瑪娃恐襲...建商「防颱加固」

▲颱風接近釀禍塔吊還沒拆，中市府急要求建商「塔吊防颱加固」。（圖／台中市都發局提供）

▲颱風接近釀禍塔吊還沒拆，中市府急要求建商「塔吊防颱加固」。（圖／台中市都發局提供）

記者游瓊華／台中報導

台中建案文心愛悅日前高塔吊臂掉落，砸到台中捷運軌道，列車撞上釀1死10傷。近期颱風恐接近台灣，不少人擔心「颱風接近，塔吊卻還沒拆」，恐會有安全疑慮。台中市都發局要求興富發今（25）日進行塔吊「防颱加固」作業，以確保公共安全。

▲颱風接近釀禍塔吊還沒拆，中市府急要求建商「塔吊防颱加固」。（圖／台中市都發局提供）

▲塔吊已被地檢署列為扣押物品，須經過同意後才能進行塔吊殘存吊臂鎖固等防颱措施。（圖／台中市都發局提供）

都發局指出，現場塔吊已被地檢署列為扣押物品，須經過同意後才能進行塔吊殘存吊臂鎖固等防颱措施，經都發局緊急聯繫地檢署，在調查單位檢察官及運安會同意進行鎖固防颱措施後，興富發於今日上午執行防颱加固措施。

都發局今日協同台中市結構技師公會、職安署中區職安中心、台中勞檢處相關機關會同興富發文心愛悅建案起、承、監造人勘查頂樓塔吊（拆除機）殘存吊臂安全性，經勘查認為現場應有防颱安全措施。

台中市結構工程技師公會常務理事許庭偉說明，現場上方的吊臂已經彎成三截，但彼此相連，施工單位現正以鋼索進行加固措施；公會也已提醒現場施作人員，每段吊臂都必須於頭尾處拉鋼索，每個固定點至少要有兩支鋼索加固，避免颱風來時造成晃動。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
「長太像羅志祥」台女星去大陸被狂喊3字！　受夠了火大回擊
營養午餐活蟲蠕動！　無良廠商3度出包
快訊／國道4大車撞一團釀2重傷！　狂塞16公里
快訊／全家APP當機「只能付現金」　點數、咖啡寄杯消失
快訊／台灣旅行團遊濟州島出車禍　觀光局回應了
快訊／浩克遭女友放生　她宣示主權：我才是現任！
快訊／7-11開出2張千萬發票！　門市曝光
快訊／連千毅遭判刑7年定讞！
私校生「出怪聲」干擾英聽考場　考生淚崩：不公平
快訊／4縣市大雨特報！　瑪娃繞一圈後恐回到台灣附近

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

一句「車上不能吃東西」怒踹計程車　KTV兩派酒客7人大亂鬥

營養午餐活蟲蠕動！無良廠商3度出包　基隆地檢署約談10多人到案

快訊／國道4大車撞一團釀2重傷！車龍長16km...狂塞2hrs未排除

超商浩克疑劈腿遭女友放生　她宣示主權：此時此刻我才是現任

墜撞中捷「塔吊還在半空中」　瑪娃恐襲...建商「防颱加固」

引爆直播主之亂！連千毅多項罪名遭判刑7年定讞

煙火哥一舉動踩紅線重判9年8月　法官批蔑視司法殃及無辜

史上最貪女檢陳玉珍「撈2300萬判12年」　律師證書遭廢止

桃園男記得叫代駕卻忘了出庭被通緝　女友火大開罵...警充和事佬

快訊／國1南下346.1公里4大車事故！傷亡不明　車流嚴重回堵12公里

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

正妹想從彰化到新烏日！　搭1.5hr火車迷糊回起點

《車貞淑》醫生打群架全院吃瓜　金炳哲奔救嚴正化...戲超多XD

明道承認「曾跟陳喬恩不合」！　片場不講話：覺得她脾氣很差

陳庭妮.胡宇威婚禮進度卡關　「場地找遍全台」意見分歧

外送員遇三花貓賴保溫箱　他苦喊「下來」全被無視

一句「車上不能吃東西」怒踹計程車　KTV兩派酒客7人大亂鬥

營養午餐活蟲蠕動！無良廠商3度出包　基隆地檢署約談10多人到案

快訊／國道4大車撞一團釀2重傷！車龍長16km...狂塞2hrs未排除

超商浩克疑劈腿遭女友放生　她宣示主權：此時此刻我才是現任

墜撞中捷「塔吊還在半空中」　瑪娃恐襲...建商「防颱加固」

引爆直播主之亂！連千毅多項罪名遭判刑7年定讞

煙火哥一舉動踩紅線重判9年8月　法官批蔑視司法殃及無辜

史上最貪女檢陳玉珍「撈2300萬判12年」　律師證書遭廢止

桃園男記得叫代駕卻忘了出庭被通緝　女友火大開罵...警充和事佬

快訊／國1南下346.1公里4大車事故！傷亡不明　車流嚴重回堵12公里

闖民宿尻槍醫師道歉了！發3點聲明網卻全怒：不敢寫全名？

「Energy」Toro不捨外公意外身亡　見「手握信物」淚崩：原來我讓他驕傲

統神二寶衡衡萌度爆表　網封003人生勝利組…本人曝光唯一遺憾

南韓掌握情報又出槌？　金正恩「瑞士好友」曝：我沒聽過他有兒子

快訊／台人遊南韓濟州島車禍34傷　外交部證實

張柏芝42歲看起來像大學生！4個凍齡技巧缺一不可

小狗咬斷電線「倒地脫糞」！30秒後竟復活　飼主傻眼：來不及悲傷

玉山盃／新北投手豪華擁5火球男　首戰逾10隊球探到場

露營爬山退流行？　網曝2原因：確實退很多

永續傳道者「簡又新」專訪2／500企業搶入　總營收破36兆超越台灣GDP

主子剃完毛照鏡子...崩潰站直 轉頭怒瞪奴才「嚇到吃手手」

社會熱門新聞

姊姊把妹妹關窗台　她8樓墜落亡

10年刑期通緝犯落網 　全家在警局相擁淚別

即／新北女13樓墜落！再遭鐵桿穿身慘亡

礁溪溫泉旅館有「針孔攝影機」！記憶卡有大量影片

最貪女檢「撈2300萬判12年」　律師證書遭廢止

妻想出家　夫見內褲男坐床上氣炸

快訊／飛龍瀑布搜救員最下層深潭尋獲1男1女

即／準新郎醫對正妹打手槍　台南衛生局長：已放棄報到

水電工沒封瓦斯　女煮飯整間爆炸亡

日籍男帶1400萬入境遭沒收！上訴結果出爐

陰經龍狠殺女友！二審維持原判　死者弟：我很失望

板橋江子翠站旁建案「路面下陷10cm」　封鎖回填

即／美容教母昏迷70天亡　2密醫打玻尿酸判決出爐

中和縱火9死案　李國輝無期徒刑定讞

更多熱門

相關新聞

中捷重大傷亡意外　綠委推建商企業社會責任納入授信原則

中捷重大傷亡意外　綠委推建商企業社會責任納入授信原則

台中捷運因列車撞上建築工地掉落的吊臂釀1死10傷事故，民進黨立委郭國文17日召開記者會直言，由於建築產業特殊性，更需要強化建築公司治理，建議可在銀行授信和證券市場上，採取更嚴格的審查，來要求建商善盡社會責任。

中捷意外／勞動部勞檢興富發30個建案　2周內完成

中捷意外／勞動部勞檢興富發30個建案　2周內完成

吳景欽／中捷自動駕駛沒責任嗎

吳景欽／中捷自動駕駛沒責任嗎

蘇南／缺乏應變的絕命「中捷」站

蘇南／缺乏應變的絕命「中捷」站

台南興富發2建案遭停工+罰46萬

台南興富發2建案遭停工+罰46萬

關鍵字：

興富發塔吊

讀者迴響

熱門新聞

補班頻繁引反彈！2024年3天以上假期剩4個

姊姊把妹妹關窗台　她8樓墜落亡

瑪娃更壯如鐵牆　暴風圈離台很近

瑪娃長出愛心眼！一路向西大迴轉　最新各國路徑曝

「樂天女孩總選舉」結果出爐！

日本估瑪娃3天飆猛烈颱風！急煞甩尾

80歲阿嬤遭性侵！兇手竟是19歲救生員

Jennie「大尺度18禁」美劇崩了！愛愛畫面瘋狂炸出

男星大方爆「接受自己是雙性戀」告白持修

學生站一排滑手機！網見角落「1亮點」笑：他是狠人

搭捷運耳邊突傳「快下車」！她一查發毛：白骨女

10年刑期通緝犯落網 　全家在警局相擁淚別

沒住一起也能看Netflix！客服教1招解套

美到免錢坐飛機！　網美自豪：出國都有「糖果爸爸」搶買單

警告「很兇不要摸」正臉曝光嚇千人

更多

最夯影音

更多
張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD
外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面