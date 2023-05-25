墜撞中捷「塔吊還在半空中」　瑪娃恐襲...建商「防颱加固」

▲颱風接近釀禍塔吊還沒拆，中市府急要求建商「塔吊防颱加固」。（圖／台中市都發局提供）



記者游瓊華／台中報導

台中建案文心愛悅日前高塔吊臂掉落，砸到台中捷運軌道，列車撞上釀1死10傷。近期颱風恐接近台灣，不少人擔心「颱風接近，塔吊卻還沒拆」，恐會有安全疑慮。台中市都發局要求興富發今（25）日進行塔吊「防颱加固」作業，以確保公共安全。

▲塔吊已被地檢署列為扣押物品，須經過同意後才能進行塔吊殘存吊臂鎖固等防颱措施。（圖／台中市都發局提供）

都發局指出，現場塔吊已被地檢署列為扣押物品，須經過同意後才能進行塔吊殘存吊臂鎖固等防颱措施，經都發局緊急聯繫地檢署，在調查單位檢察官及運安會同意進行鎖固防颱措施後，興富發於今日上午執行防颱加固措施。

都發局今日協同台中市結構技師公會、職安署中區職安中心、台中勞檢處相關機關會同興富發文心愛悅建案起、承、監造人勘查頂樓塔吊（拆除機）殘存吊臂安全性，經勘查認為現場應有防颱安全措施。

台中市結構工程技師公會常務理事許庭偉說明，現場上方的吊臂已經彎成三截，但彼此相連，施工單位現正以鋼索進行加固措施；公會也已提醒現場施作人員，每段吊臂都必須於頭尾處拉鋼索，每個固定點至少要有兩支鋼索加固，避免颱風來時造成晃動。