比亞迪遭同業長城汽車舉報！兩款車型疑似「排放不達標」

▲比亞迪。（圖／翻攝BYD）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸長城汽車25日發出聲明，稱已向生態環境部、市場監管局等部門舉報比亞迪生產的兩個車款，涉嫌污染物排放不達標。對此，比亞迪回應，「我們堅決反對任何形式的不正當競爭行為！並保留法務訴訟的權力！」

長城汽車指出，4月11日，長城汽車向生態環境部、國家市場監督管理總局、工業和信息化部遞交舉報材料，就比亞迪秦PLUSDM-i、宋PLUS DM-i採用常壓油箱，涉嫌整車蒸發污染物排放不達標的問題進行舉報。

長城汽車提到，根據《環境行政處罰辦法》規定，環境保護主管部門對涉嫌違反環境保護法律、法規和規章的違法行為，應當進行初步審查，經審查，符合條件的，予以立案。

長城汽車還強調，正在密切關注該案的立案及處理進展。

▼比亞迪董事長王傳福。（圖／翻攝BYD）



比亞迪也快速發出聲明回應，表示「我們堅決反對任何形式的不正當競爭行為！並保留法務訴訟的權力！」

比亞迪進一步指出，經了解，長城所說的情況，測試車輛由長城購買、保管並安排送檢，中汽中心（天津）按長城的要求進行了相關項目的檢測，「測試車輛嚴格來說，不符合國標要求的送檢狀態，即應由第三方抽樣、保管及送檢，並要求完成3000公里磨合後測試，而長城送檢的車輛在檢測時，里程僅為450至670公里。」

比亞迪強調，鑑於以上，他們認為檢測報告無效，長城不能以此作為依據，「我們的產品及相關檢測符合國家標準，在國家權威機構通過認證。我們歡迎有關部門隨時過來調查、取證和檢測。」