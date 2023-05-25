台中女患子癇前症「胎死腹中」2次　佛祖指示找他...驚險產娃！

▲台中女患子癇前症「胎死腹中」2次，體重飆破百驚險產娃。（示意圖、非當事人／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

知名藝人大S曾產前癲癇發作，子癲前症又稱為妊娠毒血症，是台灣孕產婦死亡3 大原因之一。台中一名42歲婦人因患子癲前症併妊娠糖尿病，兩次的懷孕都在20多週胎死腹中，猶如大S翻版，被醫學中心警告不可以再懷孕，否則性命恐不保，不料5年後婦人竟又懷孕，還透露觀音佛祖指示她，要找澄清醫院婦產科汪世強產檢、接生，最後在千般危險下順利產下健康女嬰，母女均安。

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▲孕婦透露，自己是在觀音佛祖指示下到澄清求醫，孕期30多周時發生母、胎呼吸窘迫情況，緊急剖腹產，所幸母女均安。（圖／中港澄清醫院提供）



澄清醫院婦產科醫師汪世強表示，婦人到門診時已經懷孕10週，體重89公斤，她含淚拜託醫師一定要讓她肚裡的孩子平安生下來，透露自己拜問過觀音佛祖，指示一定要找醫師汪世強幫她這個忙，並說出這段奇妙的因緣。

▲汪世強表示，產婦子癇前症併姙娠糖尿病，在母親或胎兒任一方一有問題時就必需馬上處理。（圖／中港澄清醫院提供）



汪世強坦言，聽完孕婦的述說後有點頭皮發麻，但並非因觀音佛祖，而是孕婦初診的血壓就高達186/105的危險狀態，加上又有尿蛋白及糖尿病，直讓他背脊陣陣發涼，「這是非常典型的產婦子癇前症併姙娠糖尿病，在母親或胎兒任一方一有問題時就必需馬上處理，一旦錯過時機都可能造成母、嬰或母嬰雙傷亡。」



汪世強提到，孕期時孕婦血壓飆升到200mmHg，體重暴漲到106公斤，雙腿腫到走路都很困難，30多周出現胎兒呼吸窘迫，且媽媽開始無法平躺、喘、頭痛、血壓居高不下等症狀，緊急剖腹產，在當日生下1280公克女嬰。小寶寶在加護病房治療近兩個月後出院，體重2515公克。媽媽也在產後一個禮拜出院，目前母女均無出現不良後遺症。