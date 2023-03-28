　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「那邊」被包住60年！發炎流膿吃藥搞不定　醫拿槍除皮...他笑了

▲林孟嚴,泌尿外科,包皮,澄清醫院。（圖／澄清醫院提供）

▲包皮包住60年！「那邊」長年發炎流膿吃藥壓不下，醫拿槍除皮他笑了。（圖／澄清醫院提供）

記者游瓊華／台中報導

南部一位62歲男子包皮過長有嚴重包莖症狀，因羞於看醫生，吃藥後就置之不理。但隨著年紀增大，龜頭包皮炎更加嚴重，還留膿紅腫，想要割包皮電燒止血，卻會影響本身身上裝的心臟節律器，讓男子卻步不已。從南部到台中澄清醫院求醫，澄清醫院中港院區泌尿外科醫師林孟嚴以「包皮槍」進行手術，解決該患者50多多來的困擾。

▲林孟嚴,泌尿外科,包皮,澄清醫院。（圖／澄清醫院提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林孟嚴表示，包皮槍設計有各種不同尺寸的，即使年幼的小孩也都能適用。（圖／澄清醫院提供）

林孟嚴指出，這位患者住在南部鄉下務農，60多年來一直與陰莖包皮過長共存，認為只要將包皮退翻洗乾淨就好，後來發現這是一項「辛苦」的事，因不好意思求醫割包皮而隱忍，隨著年紀增大，那件辛苦事變成麻煩事，因身體抵抗力變弱，每次龜頭包皮炎更加嚴重。

另一方面，患者前幾年因心臟問題裝了心臟節律器，讓他更為卻步，林孟嚴指出，切除包皮過長手術並非複雜危險，但傳統手術將過長的包皮切除時，需要電燒止血再用手工一針針縫合，且做電燒止血時恐會對心臟節律器造成干擾，而使心臟節律器的功能受損，對病人確實是危險的。

在綜合評估後，患者接受包皮槍手術，手術採用一體成型的方式，在切除多餘包皮的同時，自動將小釘子釘合傷口並進行止血，手術中完全沒有使用傳統的電燒止血，等傷口癒合時小釘子會自動脫落，時間大約是手術後三星期開始脫落，因切口平整，術後疼痛較低，復原較快，而且較為美觀。

林孟嚴也補充，有些的小孩子，因包莖嚴重，經常發炎感染，甚至小便時會像吹氣球一樣，使整個包皮前端膨脹，最後尿才噴出來，使用包皮槍來割除包皮後而也能獲得徹底改善。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮.

ET快訊
獨／獵人喊冤：朝右屁股打　開1槍後有人補刀
快訊／猴痘再爆5例　4本土在雙北、高雄
楊子儀被三立封殺！　寫7字洩端倪
AV奧斯卡影后「無預警來台」！　切換3語言宣布
楊洋爆熱戀小8歲女星「海邊接吻」！　同遊馬爾地夫
獵人還原全部過程　1035字全文曝光
獨／獵人公司大門深鎖　皮卡貼「執行公務中」
快訊／殺狒獵人3點聲明！　「聽命開槍」農業局完全知情

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

請假人數飆至398人！台中大智國小集體嘔吐腹瀉　明午餐恢復供應

第二家公辦公營！旗山醫院住宿式長照今年啟用　11家拼3年內完工

火神的挑戰　嘉藥消防安全體驗營登場

逃亡半個月沒傷人！狒狒慘死槍下　鄉民QQ幫喊冤：牠是好狒狒

快訊／猴痘再爆5例！4本土在雙北、高雄　又增1日本境外移入

訂位報2次姓　店員聽不懂「草頭黃」妹子錯愕：有更好的介紹？

「東西奔走為自由，非份之想從沒有」　警局粉專藏頭詩悼狒狒

女生約會「會注意男生衣服品牌？」　鄉民曝超誠實答案：還要問

住22天月子中心「老公全買單」！人妻列5點：再生第二胎不會去住

狒狒闖阿嬤家！他回想「1細節」愣住：這才更驚恐吧

吳宗憲終於抱到外孫喊「好可愛喔～」　曝高挺鼻子像Sandy...鹿希派又中槍！

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

《我獨》棕櫚油Line照腸胃鏡糗翻　朴娜萊以為在酒吧：CoKun有來嗎XD

比賽到一半開始跳熱舞！　美棒球隊新玩法顛覆傳統

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

余苑綺病逝7個月…李亞萍放不下　抱謝金燕痛哭：她都沒讓我夢到

狒狒落網

「廣闊的街頭比鳥籠套房好！」　另類街友曝：女友一起睡地上

狒狒死亡！圍捕被獵槍擊中　林務局：通知在場人員說明

東非狒狒抓到了！農業局「正面對峙」　擊發1槍結束逃亡之旅

請假人數飆至398人！台中大智國小集體嘔吐腹瀉　明午餐恢復供應

第二家公辦公營！旗山醫院住宿式長照今年啟用　11家拼3年內完工

火神的挑戰　嘉藥消防安全體驗營登場

逃亡半個月沒傷人！狒狒慘死槍下　鄉民QQ幫喊冤：牠是好狒狒

快訊／猴痘再爆5例！4本土在雙北、高雄　又增1日本境外移入

訂位報2次姓　店員聽不懂「草頭黃」妹子錯愕：有更好的介紹？

「東西奔走為自由，非份之想從沒有」　警局粉專藏頭詩悼狒狒

女生約會「會注意男生衣服品牌？」　鄉民曝超誠實答案：還要問

住22天月子中心「老公全買單」！人妻列5點：再生第二胎不會去住

狒狒闖阿嬤家！他回想「1細節」愣住：這才更驚恐吧

蔣萬安向盧秀燕借將！　林志盈出任悠遊卡公司董座

受夠汪小菲張蘭？「20人直播團隊」集體離職　爆受委屈：很多事沒公開

請假人數飆至398人！台中大智國小集體嘔吐腹瀉　明午餐恢復供應

第二家公辦公營！旗山醫院住宿式長照今年啟用　11家拼3年內完工

火神的挑戰　嘉藥消防安全體驗營登場

44歲戴愛玲被催婚「雙喜臨門」了　身體顫抖狂噴淚：想到就焦慮！

百達翡麗獻「17款最新腕錶」時計系列陣容更盛　各具技術創新與美學特色

超商獨家！酸甜「土鳳梨冰沙」開賣了　加熱喝口感如雪泥更療癒

女顧客嫌「染髮難看」被理髮師當場殺死！知情者：兇手洗頭時動手

2年前說「買不如租」…NanaQ宣布買房！　「眼眶差點擠出淚水」

小屁柴被姊訓話！猛頂嘴+揮小手「大家長」吼一聲...2柴瞬間安靜

生活熱門新聞

輔大陳若儀真身被公開 「一定讓她去吃牢飯」

性慾很大！　3生肖最會偷吃

六福村回應被罵翻！網友灌爆粉專喊抵制

未來23天「4生肖衰爆」大破財

驚見保時捷計程車！駕駛跑3年賺1輛特斯拉

他爽收沖繩伴手禮！翻面看一層薄霧怒了

下波「全台有雨」　連假變天時間曝

4月桃花運4星座旺爆　前任求復合新追求者超多

農業局「獻花鞠躬」　全場炸了：當國喪？

台大教授製圖悼狒狒！萬人淚：代價好大

狒狒逃18天未傷人遭殺　律師嘆1句話

命理師揭閏二月「無神明聖誕」原因：建議做1事

12生肖職場運！屬龍有才華鳥事多

心疼老公累　妻自願開車「下秒問1句」！他怕爆

更多熱門

相關新聞

「6情況」害包皮發炎！　醫點名：洗太乾淨也錯了

「6情況」害包皮發炎！　醫點名：洗太乾淨也錯了

男性的包皮與龜頭之間容易藏污納垢，洗澡時如果沒有清洗乾淨，就很容易細菌感染，導致包皮炎。醫師表示，有6種情況最容易發生包皮炎，像是性行為導致的包皮受傷，或是接觸到過敏原，另外，「過度清潔」也可能導致包皮發炎，絕對不是拚命洗就對了。

母胎男「破處之夜被嫌臭」　醫傻眼！女友狂憋笑

母胎男「破處之夜被嫌臭」　醫傻眼！女友狂憋笑

一勃起就痛！醫吐4原因「太頻繁了」　最慘整根救不回

一勃起就痛！醫吐4原因「太頻繁了」　最慘整根救不回

割包皮網怕爆！醫勸「這6種GG」要割　拖久爛掉壞死

割包皮網怕爆！醫勸「這6種GG」要割　拖久爛掉壞死

6原因害GG臭翻！「尿尿完1動作」醫看傻：會發酵

6原因害GG臭翻！「尿尿完1動作」醫看傻：會發酵

關鍵字：

林孟嚴泌尿外科包皮澄清醫院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／楊子儀突退出《天道》拍攝　三立發聲明：中止一切合作

18歲歐陽娣娣「站C位」同框BLACKPINK

快訊／獵人認了開槍殺狒狒！他曝指派單位

輔大陳若儀真身被公開 「一定讓她去吃牢飯」

即／被控授權開槍！六福村三點聲明：將對獵人提告

性慾很大！　3生肖最會偷吃

即／射殺狒狒獵人：六福村授權　六福村出面回應了

快訊／新竹砂石車與機車碰撞　騎士慘死

六福村回應被罵翻！網友灌爆粉專喊抵制

連千毅生日趴「白肌妹掉半球」滿場跑

未來23天「4生肖衰爆」大破財

「開槍射狒狒」畫面瘋傳　警曝調查結果

陶晶瑩接《全明星》主持棒！

直擊張韶涵「罕見回台北」！

驚見保時捷計程車！駕駛跑3年賺1輛特斯拉

更多

最夯影音

更多
吳宗憲終於抱到外孫喊「好可愛喔～」　曝高挺鼻子像Sandy...鹿希派又中槍！

吳宗憲終於抱到外孫喊「好可愛喔～」　曝高挺鼻子像Sandy...鹿希派又中槍！
請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

請ChatGPT寫周董風格歌詞　搭配旋律網驚豔：意外好聽

《我獨》棕櫚油Line照腸胃鏡糗翻　朴娜萊以為在酒吧：CoKun有來嗎XD

《我獨》棕櫚油Line照腸胃鏡糗翻　朴娜萊以為在酒吧：CoKun有來嗎XD

比賽到一半開始跳熱舞！　美棒球隊新玩法顛覆傳統

比賽到一半開始跳熱舞！　美棒球隊新玩法顛覆傳統

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

員警過斑馬線「比禮讓手勢」　守法騎士：這陷阱我不會中

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面