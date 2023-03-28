「那邊」被包住60年！發炎流膿吃藥搞不定　醫拿槍除皮...他笑了

▲包皮包住60年！「那邊」長年發炎流膿吃藥壓不下，醫拿槍除皮他笑了。（圖／澄清醫院提供）



記者游瓊華／台中報導

南部一位62歲男子包皮過長有嚴重包莖症狀，因羞於看醫生，吃藥後就置之不理。但隨著年紀增大，龜頭包皮炎更加嚴重，還留膿紅腫，想要割包皮電燒止血，卻會影響本身身上裝的心臟節律器，讓男子卻步不已。從南部到台中澄清醫院求醫，澄清醫院中港院區泌尿外科醫師林孟嚴以「包皮槍」進行手術，解決該患者50多多來的困擾。

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▲林孟嚴表示，包皮槍設計有各種不同尺寸的，即使年幼的小孩也都能適用。（圖／澄清醫院提供）



林孟嚴指出，這位患者住在南部鄉下務農，60多年來一直與陰莖包皮過長共存，認為只要將包皮退翻洗乾淨就好，後來發現這是一項「辛苦」的事，因不好意思求醫割包皮而隱忍，隨著年紀增大，那件辛苦事變成麻煩事，因身體抵抗力變弱，每次龜頭包皮炎更加嚴重。

另一方面，患者前幾年因心臟問題裝了心臟節律器，讓他更為卻步，林孟嚴指出，切除包皮過長手術並非複雜危險，但傳統手術將過長的包皮切除時，需要電燒止血再用手工一針針縫合，且做電燒止血時恐會對心臟節律器造成干擾，而使心臟節律器的功能受損，對病人確實是危險的。

在綜合評估後，患者接受包皮槍手術，手術採用一體成型的方式，在切除多餘包皮的同時，自動將小釘子釘合傷口並進行止血，手術中完全沒有使用傳統的電燒止血，等傷口癒合時小釘子會自動脫落，時間大約是手術後三星期開始脫落，因切口平整，術後疼痛較低，復原較快，而且較為美觀。

林孟嚴也補充，有些的小孩子，因包莖嚴重，經常發炎感染，甚至小便時會像吹氣球一樣，使整個包皮前端膨脹，最後尿才噴出來，使用包皮槍來割除包皮後而也能獲得徹底改善。