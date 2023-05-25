蝴蝶奇景在台灣！全球2地有　達人花5年紀錄

▲台灣南部低海拔的紫蝶幽谷是紫斑蝶越冬避寒的生態現象，也是世界少見的奇景。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台灣的紫斑蝶與墨西哥的帝王斑蝶是全球兩大越冬型蝴蝶，蝴蝶達人詹家龍執導的紀錄片《消失的紫斑蝶》，近距離捕捉台灣紫斑蝶的生命樣貌與紫蝶幽谷景象，同時觸及全球暖化、環境開發與破壞等造成的生存威脅。

全片耗時5年製作，透過4K每秒1000格的高速攝影機，一窺紫斑蝶的身影，並邀歌手安溥為旁白獻聲、音效專家杜篤之設計聲音，打造具教育性質的高規格生態紀錄片。

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小學五年級開始迷上蝴蝶的詹家龍，從事紫斑蝶研究與保育工作逾20年，執導過不少自然生態題材影片。由於台灣的紫斑蝶如候鳥般，會在每年秋天遷移至南部高雄茂林一帶越冬，數以萬計的蝴蝶群聚於一些低海拔的潮濕溫暖的山谷，到了春天又會北返。

台灣的「紫蝶幽谷」與墨西哥的「帝王斑蝶谷」，是全世界兩大越冬蝴蝶群聚形成的奇景。2004年BBC製作團隊來台拍攝「紫蝶幽谷」，但是停留時間很短，來去匆匆。當時曾協助拍攝的詹家龍覺得，台灣人應自己拍一部更完整的紫斑蝶紀錄片，可惜那時他的器材設備與技術都還不到位，只能等待機會完成。

▲詹家龍從事紫斑蝶研究與保育工作逾20年，執導過不少自然生態題材影片。

詹家龍小檔案：

1971年生

學歷：國立台灣大學昆蟲學研究所碩士

現職：紀錄片導演、路野生態影像公司負責人

重要經歷：2002年獲福特保育暨環保獎首獎、2007年獲日本JFA協會創意大賞「海外賞」、2009年與2017年獲「KEEP WALKING夢想資助計畫」、2020年紀錄片《蟲生-微觀墾丁》獲台灣生態環境影展最佳攝影獎、2022年紀錄片《昆蟲黑道》導演



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