　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

瑪娃估今重回強颱挑戰最顛峰　「較慢轉彎影響大」關鍵時間曝

（圖／翻攝tropicaltidbits）

▲瑪娃持續增強中。（圖／翻攝tropicaltidbits）

記者陳俊宏／台北報導

瑪娃將挑戰最顛峰強度！中央氣象局預報員趙竑表示，中度颱風瑪娃今天（25日）可能重回強烈颱風，且強度有機會比之前更強，預估周日、下周一是最強時間；它下周一後有慢慢北轉分量出現，屆時北轉時間點很重要，若是提早北轉，影響程度較小，如果較晚北轉，影響就較大，還要再觀察。

趙竑接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天偏向東風、東南風，花蓮、台東有零星短暫陣雨，白天因有些華南雲雨區水氣，西半部可能零星飄雨，其他地區多雲到晴，午後山區因熱力作用，降雨可能比其他時間明顯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

趙竑說，今晚到周六東半部有零星短暫陣雨，西半部多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨；周日到下周三隨著颱風越來越靠近，基隆北海岸、東半部和恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨；因下周一到下周三風較強，降雨可能擴展到大台北地區。

▼瑪娃未來北轉時間點很重要。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

氣象局觀測，瑪娃今晨2時位於鵝鑾鼻東南東方2650公里海面上，中心附近最大風速每秒48公尺（即每小時173公里），相當於15級風。趙竑分析，它今可能又回到強颱，且因所處環境滿不錯，強度有可能比之前更強，最強時間大概落在周日、下周一。

至於瑪娃會不會影響台灣，趙竑表示，它下周一之後有慢慢北轉的分量出現，屆時北轉時間點很重要，若是提早北轉，影響就較小，如果較晚北轉，影響程度較大，可能在下周二、下周三影響近海，但仍有很大的不確定性，還要再觀察；而它開始北轉後，由於所處環境沒那麼好，就會慢慢減弱。

趙竑也提醒，周六起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海，以及周日起的馬祖、澎湖及南部沿海易有長浪發生。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
郭柯配、獨立參選都泡湯　黃光芹曝原因：郭台銘動彈不得
瑪娃長出「愛心眼」！一路向西大迴轉　最新各國路徑曝
台大選舉結果出爐！稱「跟阿嬤性交」選性平委員　僅獲158票落
「搖滾女王」蒂娜透納辭世！享壽83歲　《與愛何關》紅遍全球

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

蝴蝶奇景在台灣！全球2地有　達人花5年紀錄

第4波還要燒1個月？名醫分析疫情1特性　自保唯一解「自主戴口罩」

雙寶發燒「一堆症狀」卻快篩陰　醫3分鐘揪元兇

啦啦隊女神「狂粉求捐原味內衣褲」行善　24字神回覆

瑪娃長出「愛心眼」！一路向西大迴轉　最新各國路徑曝

瑪娃估今重回強颱挑戰最顛峰　「較慢轉彎影響大」關鍵時間曝

館長痛罵台灣經濟差「不生小孩」　PTT鄉民：阿富汗經濟很好？

台大選舉結果出爐！稱「跟阿嬤性交」選性平委員　僅獲158票落選

台南騎士當面檢舉違規！刺青騎士逃跑忘打燈再吃罰單　他：虧大囉

學生妹暗夜「拎人頭」搭公車！男乘客一看嚇壞：閃了2滴尿

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：10幾萬有值得

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

正妹想從彰化到新烏日！　搭1.5hr火車迷糊回起點

朱宇宰幫鍾國挑衣服「成果超糟」XD　「上衣超緊+粉紅襯衫」他忍住不敢笑

3女被通緝犯渣男劈腿怒了　聯手報警藏匿點：一路好走

《車貞淑》醫生打群架全院吃瓜　金炳哲奔救嚴正化...戲超多XD

5億高中生「4聖筊」指向夏姓配偶涉案｜20230524 ET午間新聞

明道承認「曾跟陳喬恩不合」！　片場不講話：覺得她脾氣很差

蝴蝶奇景在台灣！全球2地有　達人花5年紀錄

第4波還要燒1個月？名醫分析疫情1特性　自保唯一解「自主戴口罩」

雙寶發燒「一堆症狀」卻快篩陰　醫3分鐘揪元兇

啦啦隊女神「狂粉求捐原味內衣褲」行善　24字神回覆

瑪娃長出「愛心眼」！一路向西大迴轉　最新各國路徑曝

瑪娃估今重回強颱挑戰最顛峰　「較慢轉彎影響大」關鍵時間曝

館長痛罵台灣經濟差「不生小孩」　PTT鄉民：阿富汗經濟很好？

台大選舉結果出爐！稱「跟阿嬤性交」選性平委員　僅獲158票落選

台南騎士當面檢舉違規！刺青騎士逃跑忘打燈再吃罰單　他：虧大囉

學生妹暗夜「拎人頭」搭公車！男乘客一看嚇壞：閃了2滴尿

蝴蝶奇景在台灣！全球2地有　達人花5年紀錄

直擊翁立友為工作「夜站路邊」！　婚後努力賺近況曝光

白宮：中國封殺美光　不會破壞美中改善關係的努力

第4波還要燒1個月？名醫分析疫情1特性　自保唯一解「自主戴口罩」

雙寶發燒「一堆症狀」卻快篩陰　醫3分鐘揪元兇

期交所聯手期貨商赴星國引資　共同拓展海外商機

陽明今年前10大股東有9家是老面孔　最高可領93.54億元股利

天生曖昧高手星座Top 3！　第一名冷熱看心情，不肯放手享受自由

郭台銘被拱接國民黨主席　黃光芹曝內幕第一步就錯：郭柯配最好

啦啦隊女神「狂粉求捐原味內衣褲」行善　24字神回覆

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

生活熱門新聞

Jennie「大尺度18禁」美劇崩了！愛愛畫面瘋狂炸出

日本估瑪娃3天飆猛烈颱風！急煞甩尾

學生站一排滑手機！網見角落「1亮點」笑：他是狠人

搭捷運耳邊突傳「快下車」！她一查發毛：白骨女

妹妹癢了2周！走出診間「護理師突說1句」　她嚇傻

又完美閃過！瑪娃大幅度北轉機率增

拜拜完直接走人？大家都做錯「神明可能有話要說」

其實爆紅拉麵裡的「不是大王具足蟲」　專家解密！

學生妹「拎人頭」搭公車！男乘客嚇壞閃尿

美認定瑪娃「超級颱風」　大迴轉路徑曝

第4波疫情專攻「天選之人」！名醫曝原因：青壯年確診有1共通症狀

瑪娃估今重回強颱挑戰最顛峰　影響關鍵時間曝

台大生自曝「跟阿嬤性交」選性平委員　僅獲158票落選

堂哥身價破5000萬「相親17女被打槍」　他嘆娶不到了

更多熱門

相關新聞

瑪娃長出愛心眼！一路向西大迴轉　最新各國路徑曝

瑪娃長出愛心眼！一路向西大迴轉　最新各國路徑曝

中度颱風瑪娃重新開眼，出現「愛心眼」，一路向西大迴轉！氣象專家吳德榮今天（25日）表示，最新歐洲系集模式模擬圖顯示，瑪娃系集平均路徑大約在5至6天接近巴士海峽時，逐漸向東北大迴轉，但有許多系集路徑分散在平均路徑的西側，其對台灣有比較大的威脅，需持續觀察。而最新各國電腦模式模擬路徑也出爐。

日本估瑪娃3天飆猛烈颱風！急煞甩尾

日本估瑪娃3天飆猛烈颱風！急煞甩尾

又完美閃過！瑪娃大幅度北轉機率增

又完美閃過！瑪娃大幅度北轉機率增

「瑪娃又圓又胖」他嚇壞！PTT笑喊：護國神山沒在怕

「瑪娃又圓又胖」他嚇壞！PTT笑喊：護國神山沒在怕

專家示警　強颱瑪娃環流非常強

專家示警　強颱瑪娃環流非常強

關鍵字：

氣象氣象雲氣象局颱風趙竑

讀者迴響

熱門新聞

80歲阿嬤遭性侵！兇手竟是19歲救生員

Jennie「大尺度18禁」美劇崩了！愛愛畫面瘋狂炸出

日本估瑪娃3天飆猛烈颱風！急煞甩尾

礁溪溫泉旅館有「針孔攝影機」！記憶卡有大量影片

學生站一排滑手機！網見角落「1亮點」笑：他是狠人

Jennie美劇被批「加長版A片」

搭捷運耳邊突傳「快下車」！她一查發毛：白骨女

妹妹癢了2周！走出診間「護理師突說1句」　她嚇傻

又完美閃過！瑪娃大幅度北轉機率增

BP效應狂燒！泫雅行程取消、Angelababy新戲被撤

水電工沒封瓦斯　女煮飯整間爆炸亡

「美廉社都是誰在逛？」　常客曝優勢狂讚

正妹體檢遭性侵！醫師「一張嘴」慘丟執照

帥男直播一半遭砍！手掌噴飛掉地上

獨／宜蘭出現「人臉河豚」！　

更多

最夯影音

更多
張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD

張韶涵遭指「有攻擊性」霸氣回嗆　聽到「快40還不結婚」全場暴動了XD
外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

外送員「2度急煞」害後車險撞　稱機車受損！反遭罰7200元↑

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：10幾萬有值得

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：10幾萬有值得

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

直播一半遭陌生男攻擊　持刀揮砍手掌直接噴飛

正妹想從彰化到新烏日！　搭1.5hr火車迷糊回起點

正妹想從彰化到新烏日！　搭1.5hr火車迷糊回起點

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面