瑪娃估今重回強颱挑戰最顛峰　「較慢轉彎影響大」關鍵時間曝

▲瑪娃持續增強中。（圖／翻攝tropicaltidbits）

記者陳俊宏／台北報導

瑪娃將挑戰最顛峰強度！中央氣象局預報員趙竑表示，中度颱風瑪娃今天（25日）可能重回強烈颱風，且強度有機會比之前更強，預估周日、下周一是最強時間；它下周一後有慢慢北轉分量出現，屆時北轉時間點很重要，若是提早北轉，影響程度較小，如果較晚北轉，影響就較大，還要再觀察。

趙竑接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天偏向東風、東南風，花蓮、台東有零星短暫陣雨，白天因有些華南雲雨區水氣，西半部可能零星飄雨，其他地區多雲到晴，午後山區因熱力作用，降雨可能比其他時間明顯。

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趙竑說，今晚到周六東半部有零星短暫陣雨，西半部多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨；周日到下周三隨著颱風越來越靠近，基隆北海岸、東半部和恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨；因下周一到下周三風較強，降雨可能擴展到大台北地區。

▼瑪娃未來北轉時間點很重要。（圖／氣象局）



氣象局觀測，瑪娃今晨2時位於鵝鑾鼻東南東方2650公里海面上，中心附近最大風速每秒48公尺（即每小時173公里），相當於15級風。趙竑分析，它今可能又回到強颱，且因所處環境滿不錯，強度有可能比之前更強，最強時間大概落在周日、下周一。

至於瑪娃會不會影響台灣，趙竑表示，它下周一之後有慢慢北轉的分量出現，屆時北轉時間點很重要，若是提早北轉，影響就較小，如果較晚北轉，影響程度較大，可能在下周二、下周三影響近海，但仍有很大的不確定性，還要再觀察；而它開始北轉後，由於所處環境沒那麼好，就會慢慢減弱。

趙竑也提醒，周六起基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海，以及周日起的馬祖、澎湖及南部沿海易有長浪發生。