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嘉義奮起福米餅賣到國外去　神戶咖啡物語來台簽署MOU

▲▼ 台日品牌友好合作 嘉義奮起福米餅與神戶咖啡物語簽署MOU 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義奮起福米餅與神戶咖啡物語簽署MOU 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

幸福城市嘉義市掀起一波台日友好合作浪潮！嘉義奮起福米餅與日本ウェペック株式会社、神戶咖啡物語共同簽署品牌推廣交流備忘錄(MOU)，雙方就品牌、產品推廣等領域交流合作，為雙方邁出合作的第一步，嘉義市政府建設處長田長沛、嘉義市議員陳家平、嘉義市工商發展投資策進會總幹事許燿宏皆出席簽署儀式記者會見證。

▲▼ 台日品牌友好合作 嘉義奮起福米餅與神戶咖啡物語簽署MOU 。（圖／嘉義市政府提供）

建設處長田長沛表示，今年二月份神戶咖啡物語董事長高橋信秀就曾來訪，黃敏惠市長三月份率團前往東京食品展期間，雙方在晚宴交流熱絡，並邀約對方來台參加五月份的嘉義咖啡節，當時高橋信秀一口答應，五月十九日則帶著團隊抵達台灣，今天代表市府見證雙方簽署合作備忘錄，是市府搭起平台讓民間業者邁向更好的里程碑。

▲▼ 台日品牌友好合作 嘉義奮起福米餅與神戶咖啡物語簽署MOU 。（圖／嘉義市政府提供）

奮起福企業有限公司執行長陳岱聲表示，奮起福米餅致力讓傳統米食變得更有趣，除了結合台農82號幸福嘉義米製成優質米餅，特色口味還有來自阿里山的山葵米磚、櫻花米餅、高山茶口味米餅等，是遊客來嘉義必買的伴手禮之一。而神戶咖啡物語位於日本東京，以使用紀州備長炭所烘培的咖啡豆聞名，其深厚的日式培火風味與奮起福米餅口感非常契合！

此次合作，陳岱聲與三家風格咖啡店聯手，包括嘉義市伊米咖啡、隙頂仙井咖啡館及奮起湖驛咖啡共同推廣神戶咖啡物語優質咖啡豆，在店內沖煮濃郁日式咖啡讓消費者在嘉義就可以品嘗道地的日本咖啡口味。奮起福米餅也將在神戶咖啡物語旗下的五家咖啡門市上架，高橋信秀說，「黑糖口味米餅跟神戶咖啡物語的口感很搭」，將推出套餐介紹給日本的消費者。

陳岱聲表示，能與國外業者建立合作關係並不容易，感謝嘉義市工策會總幹事許燿宏媒合與協助，達成雙方推廣對方產品的共識，這不僅是兩地友誼交流，也讓兩地的消費者品嘗到米餅與咖啡的絕佳組合，是用嘉義好物跟全世界交朋友的好例子，謝謝嘉義市政府、嘉義市工策會的用心。

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