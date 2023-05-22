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企鵝妹穿緊身衣「被讚胸大」反問大三小　曝理想男性尺寸：最舒適

▲▼ 。（圖／翻攝自企鵝妹twitch）

▲企鵝妹問網友，是果汁大還是胸部大。（圖／翻攝自企鵝妹twitch）

記者施怡妏／綜合報導

南韓知名實況主「企鵝妹」徒步環台，一邊直播環島的過程，一邊與粉絲聊天互動，之前有網友疑似嘲笑她胸部小，她當場氣到翻白眼，還怒飆台語臭罵「小三小」，如今有網友稱讚喊「大」，也讓她忍不住開嗆，也透露「最理想的男性尺寸」。

企鵝妹日前一邊用餐一邊與網友聊天，她穿著緊身短袖，胸型全部看光光，她看到聊天刷一排「大」，因此疑惑問「大？大三小？果汁大？你們大是指果汁還是boobs（胸部）」，接著提到在上果汁以前，就看到大家說大或小。

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她突然變臉嚴肅表示，每當大家看到一點晃動，或是一看到球狀物，就會開始留言大或小，「當你看到蛋蛋的時候也會說大還是小嗎？男人們，我真想知道你們在想什麼」。她能理解男生很難不去注意到女性身上的突起物，「人的眼睛不會說謊，我也會到處看，很難不去注意，它就長在那邊」。

▲▼ 。（圖／翻攝自企鵝妹twitch）

▲企鵝妹突然談論「理想男性尺寸」。（圖／翻攝自企鵝妹twitch）

話鋒一轉，企鵝妹突然聊起「男性尺寸」，如果男生蛋蛋很大，不代表「下面」也很大，她認為理想的尺寸應該是「小的蛋蛋，平時只有微凸」，不想興奮時不會妨礙到穿褲子，「但如果他想要變大的時候，它就會變大，那就是最舒適的狀態，如果我是男生，我會想要這樣」。

不少網友看完後紛紛留言，「每次提到關鍵字都很期待他說出三小，72真的好好笑」、「聽她罵人都莫名覺得很爽，很有效果，但如果是那種台灣部分人被她罵沒常識，我覺得台灣部分人很丟臉」、「原來我也是企鵝妹的理想型」、「72一言不合就開車」。

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