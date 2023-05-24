賴清德競辦堅稱不認識郭再欽　賴士葆轟：敢說對轄下累犯不熟悉？

▲賴士葆痛批，賴清德輕罰郭再欽，竟敢說對轄下累犯不熟悉？（圖／記者陳煥丞攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨前中執委郭再欽先前捲入台南88槍擊案、學甲爐渣案以及正副議長賄選案，台北市議員徐巧芯22日貼出民進黨總統參選人賴清德與郭再欽同桌吃飯的照片，質疑「賴清德不認識郭再欽？」，而賴清德競辦則反批是移花接木，堅稱「賴清德不認識郭再欽」。對此，國民黨立委賴士葆23日也在臉書大轟，賴清德竟然敢說對自己轄下累犯不熟悉？

賴士葆表示，賴清德擔任市長期間，開罰爐渣案、88槍案的郭再欽16次共23.3萬，「面對這樣的輕罰，賴清德竟然敢說對自己轄下累犯不熟悉？」，他批評，要就是沒當好一個父母官，對於環境汙染慣犯毫不在意；要就是因為太熟了，所以每次都只輕罰。他痛批，無論何種解釋，號稱「勤政清廉愛鄉土」的賴清德都不用道歉嗎？

徐巧芯日前也指出，2019年經里長具名檢舉，歷經三年，2022年12月台南地檢署才認定郭再欽任董事的明祥馨公司因為違法填埋爐碴廢棄物，不法獲利高達21.6億多元，並依違反《廢清法》等罪嫌，對負責人郭再欽及其他被告共8人提起公訴。她強調，這個結果說明了，賴清德蒼白無力的「管理」，郭再欽不只不怕，還繼續成長，坐大以後又涉入了正副議長賄選、台南光電等案。