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不只1200！文化禮金加碼獨立書店「2點送1點」　最高放大到1800點

▲▼「文化成年禮金」加碼獨立書店，2點變3點，最高放大到1800點，尤其鼓勵青年到離島時帶走一本書。（圖／文化部）

▲「文化成年禮金」加碼獨立書店，2點變3點，最高放大到1800點，尤其鼓勵青年到離島時帶走一本書。（圖／澎湖「沿菊書店」／文化部）

記者林育綾／台北報導

「文化成年禮金」領取倒數13天，價值不只1200元！文化部今（24）日公布，確定到獨立書店可以加碼「2點送1點」，最高放大到1800點，等於最高有1800元價值，並推薦幾間離島獨立書店，鼓勵青年到離島旅遊時，別忘了走進這些特色書店，帶走一本書。

「文化成年禮金」以1200點數形式發放，將於6月6日正式開放18至21歲青年領取。其中為了扶植獨立書店，特別針對獨立書店加碼點數，等於2點變3點。文化部表示，目前全國已有超過300家的獨立書店加入成年禮金消費點，特別的是有蘭嶼、金門、澎湖等12家離島書店也在消費點中。

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▲▼「文化成年禮金」加碼獨立書店，2點變3點，最高放大到1800點，尤其鼓勵青年到離島時帶走一本書。（圖／文化部）

▲蘭嶼獨立書店「在海一方」，暑假期間辦理人之島書展。（圖／文化部）

位於蘭嶼的在海一方獨立書店負責人羅秀芸說，小島長期缺乏專屬於閱讀的場域，因而希望以書店重建書與島的連結，在與海共生的人之島，點亮一盞寧靜的書燈，讓書緩緩走進人們的生活中，成為推動在地文化傳承的另一股潛在力量。暑假期間也預計配合成年禮金辦理「人之島書展」，歡迎青年趁假期來蘭嶼走走，來到在海一方的小書店，閱讀屬於蘭嶼的故事與風景。

▲▼「文化成年禮金」加碼獨立書店，2點變3點，最高放大到1800點，尤其鼓勵青年到離島時帶走一本書。（圖／文化部）

▲跟金門一起變老的獨立書店「長春書店」。（圖／文化部）

而到金門，有藏身在城隍廟巷內的蓊蓊書店、位於島嶼古城的小書店浯島文製，以及在海邊有夕陽、有貓、有狗、有咖啡香的舊事書坊等。長春書店負責人同時也是金門知名作家陳長慶說，這是一間「與金門一起變老的書店」，在時間堆疊的書店裡，島嶼的歷史埋藏在字裡行間，人們總能藉著它跨越時空，見證這片土地的曾經。邀請青年朋友來到這裡，從書本中感受金門特有的歷史與文化。

▲▼「文化成年禮金」加碼獨立書店，2點變3點，最高放大到1800點，尤其鼓勵青年到離島時帶走一本書。（圖／文化部）

▲澎湖獨立書店「植隱冊室」，6月6日起至8月底舉行青年書展《致 那些難以言喻的成長滋味》。（圖／文化部）

澎湖則有植隱冊室、小鰆子書房、沿菊書店、海的時候、大新書局、一新書局、新學友書香中心等多處圖書銷售及藝文體驗據點。植隱冊室負責人黃士恩說，希望讀者在書店找到指引良善的方向與心之所向，配合成年禮金發放，植隱冊室於6月6日起至8月底辦理青年書展《致 那些難以言喻的成長滋味》。

▲▼「文化成年禮金」加碼獨立書店，2點變3點，最高放大到1800點，尤其鼓勵青年到離島時帶走一本書。（圖／文化部）

▲藏身在澎湖小村莊三合院裡的小書店「小鰆子書房」，6月6日起至8月底舉行「SDGs永續書展」。（圖／文化部）

文化部表示，專屬18-21歲青年（2001年9月1日至2005年12月31日出生）的1200點文化成年禮金，即將於6月6日開放領取使用；成年禮金藝文消費點也持續招募中。

成年禮金藝文消費點詳細資訊：
https://www.moc.gov.tw/webarticle_152555.html

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