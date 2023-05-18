菲籍失聯移工懷孕生子　5歲女兒成黑戶…一句話讓她辛酸

▲阿雅帶著5歲女兒到專勤隊主動到案。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

菲律賓籍失聯移工阿雅在台認識同鄉的移工男友，兩人相戀後懷孕生下1女，現已5歲，孩子在躲躲藏藏中長大，總是童言童語許願「我不要再躲了」，讓阿雅心疼不已，擔心日後就學問題，日前阿雅前往移民署新竹縣專勤隊自行到案尋求協助，在專勤隊協助下已取得旅行文件，將帶女兒返回菲國就學。

阿雅說，因父親再婚，從小與阿公阿嬤同住生活，家裡經濟狀況不佳，為改善家境，10幾年前來台擔任監護工，後來因故離開雇主而遭通報失聯。

▲專勤隊人員積極聯繫「馬尼拉經濟文化辦事處」協助下母女2人返國。

阿雅在失聯期間認識同為菲律賓籍的移工男友，搬進男友宿舍同居、懷孕，女兒出生後她原本要帶著孩子返回菲律賓，但因疫情突然爆發和家鄉阿公突然生病，害怕孩子在返家途中染疫，也擔心返家後增加阿公的負擔，所以繼續留了下來。

沒想到一眨眼孩子5歲了，「媽媽，我們為什麼要躲來躲去？」、「媽媽，為什麼我不能去上學？」孩子一連串因為身分問題而產生的疑問，以及即將面對的就學問題，讓阿雅非常煩惱，在網路上看到移民署宣導「擴大自行到案」讓她看到了希望，迫不及待帶著女兒到專勤隊自行到案。

在專勤隊人員積極聯繫「馬尼拉經濟文化辦事處」協助下，終於辦妥母女2人的旅行文件，也訂好近日返國的機票，阿雅說，「還好先來自行到案，現在終於可以放下心中的大石頭了！」

新竹縣專勤隊隊長李文達表示，「擴大逾期停居留外來人口自行到案」專案自2月1日起至6月30日止，對符合專案條件的自行到案人士從寬論處，採取免收容、最低罰鍰及不管制等措施，呼籲在台逾期停居留之外來人口把握機會，儘快自行到案，另可撥打移民署多國語言免付費專線1990或新竹縣專勤隊03-5251343洽詢。