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俄羅斯邊境遭入侵　國防部：已擊退並殲滅武裝分子

▲▼親烏團體「自由俄羅斯軍團」（Liberty of Russia Legion）大舉攻擊俄羅斯邊境。（圖／翻攝自Twitter／@legion_svoboda）

▲俄羅斯國防部聲稱，攻擊俄羅斯邊境的親烏分子已經遭到殲滅。（圖／翻攝自Twitter／@legion_svoboda）

文／中央社

俄羅斯政府23日表示，俄國武裝部隊已經擊退並接著消滅來犯的武裝分子，以及從烏克蘭送進俄國南部貝爾哥羅德州（Belgorod）的軍事硬體。

法新社報導，昨天開始的入侵行動是莫斯科全面入侵烏克蘭以來，俄國領土面臨的最嚴重攻擊，促使俄國當局祭出「反恐計畫」，並撤離9座邊境村莊的平民。

俄羅斯國防部在聲明中說：「反恐行動期間，民族主義組織遭到空襲和砲火阻擋並摧毀。餘黨被趕回烏克蘭領土後，繼續遭受火力攻擊，直到他們被殲滅為止。」

聲明並稱，俄羅斯部隊擊斃超過70名烏克蘭戰士，摧毀4輛裝甲車。法新社無法獨立查證上述說法。

俄國防部宣布在境內領土出動空軍和火砲，這是莫斯科自去年在烏克蘭展開軍事行動以來，前所未見地在國內使用武力。地方當局表示，有12名平民受傷。

俄國防部將這次入侵歸咎於烏克蘭當局，宣稱「基輔政權在阿特莫夫斯克（Artemovsk）遭遇挫敗後，轉而對平民實行恐怖攻擊」。

阿特莫夫斯克是烏國東部城市巴赫姆特（Bakhmut）蘇聯時期的名字，俄軍上週末宣布已占領當地。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天稍早也告訴記者：「昨天發生的事令人極其擔心，且再度證實烏克蘭武裝分子持續對抗我國的活動。」

烏克蘭否認參與攻擊貝爾哥羅德州。反對克里姆林宮的「自由俄羅斯軍團」（Freedom of Russia Legion）成員已宣布發動這次入侵。

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