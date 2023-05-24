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瘋電影／超級瑪利歐兄弟電影版　修理水管是哥哥的夢想

文／賴賴

▲▼ 超級瑪利歐兄弟電影版。（圖／yahoo）


瘋言瘋語：

電影內容不僅有馬力歐兄弟遊戲相關設計，還有許多似曾相識的遊戲設定於過程中，像是看到金剛就立刻有回到童年的幻覺，這種情懷式設計最加分了，還有新版的ＳＷＩＴＨ卡丁車設計，也是剛好過年有玩到，這部電影結合了從青少年期到現在的遊戲，太有感了，不論劇情如何都可以接受，因為腦補了許多我們自己的回憶。

整體感是好看的，馬力歐兄弟的夢想開始說起，來到另一個時空，有魔王，有蘑菇，有很能打的公主，故事簡單易懂，節奏緊湊視覺豐富，都是遊戲中會出現的橋段，最令人懷念的還是金剛的出現，這個爬高架金剛，幾乎是我們第一代路邊遊戲機的夢想，圍著一堆人看玩家過關，充滿汗水味的街巷中，還不是在室內，這隻金剛乘載著多少男生的豐功偉業，簡言之，這部電影幾乎可以三代同堂去觀賞。看完不要急著走，字幕後還有。

片　　名：超級瑪利歐兄弟電影版
英文片名：The Super Mario Bros. Movie
類　　型：動畫、冒險、喜劇
上映日期：2023-04-05
片　　長：01時32分
導　　演： 亞倫霍瓦斯(Aaron Horvath) 、 麥可傑勒尼克(Michael Jelenic)
演　　員： 克里斯普瑞特(Chris Pratt) 、 安雅泰勒喬伊(Anya Taylor-Joy) 、 查理戴(Charlie Day) 、 傑克布萊克(Jack Black) 、 基根麥可基(Keegan-Michael Key) 、 塞斯羅根(Seth Rogen) 、 弗萊德阿米森(Fred Armisen) 、 凱里佩頓(Khary Payton)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：環球影業


劇情大綱

改編自最受歡迎的電玩遊戲，敘述一名水管工瑪利歐和他的弟弟路易吉，試圖破解地下迷宮救出被抓走的碧姬公主。

《超級瑪利歐兄弟電影版》一片的導演是亞倫霍瓦斯和麥可傑勒尼克（卡通影集《少年悍將GO！》、《電影少年悍將GO！》），編劇是馬修福格（《樂高玩電影2》、《小小兵2：格魯的崛起》），配音演員包括克里斯普瑞特（瑪利歐）、安雅泰勒喬伊（碧姬）、查理戴（路易吉）、傑克布萊克（庫巴）、基根麥可奇（奇諾比奧）、塞斯羅根（咚奇剛）、佛萊德阿米森（庫朗奇剛）、凱文麥可理查森（卡美克）以及賽巴斯汀曼尼斯葛爾柯（布拉奇）。

這部動畫片的製片是照明娛樂創辦人和執行長克里斯梅勒丹德利以及任天堂的「瑪利歐之父」宮本茂。這部動畫片將由環球影業與任天堂共同出資製作，並由環球影業全球發行。

▲▼ 超級瑪利歐兄弟電影版。（圖／yahoo）

▲弟弟支持哥哥所有的決定，非常相親相愛。

▲▼ 超級瑪利歐兄弟電影版。（圖／yahoo）

▲為了從魔王手中救出弟弟，必須尋找盟軍幫忙。

▲▼ 超級瑪利歐兄弟電影版。（圖／yahoo）

▲有了盟軍，大家一起去打魔王。

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