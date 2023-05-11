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靈鷲山四期教育／面對沒有學佛的家人受病苦可如何幫助

文／賴芃縈 編輯整理

▲▼靈鷲山四期教育。（圖／記者賴賴攝）

▲靈鷲山四期教育雲端線上學佛課程，課程期間所舉辦「與法有約」課間活動，學員可提出問題向法師請法。

靈鷲山三乘佛學院教學發展處主任寶祥法師開示：

面對沒有學佛的家人生病時，身體的問題可以交由醫師治療，而心理狀態我們要做第一件事情是：先釐清病人相信因果嗎？依照患者的喜好為出發點，病人喜歡什麼或誰？害怕什麼或誰？忌諱什麼或誰？

佛法可以幫助的方法，從經濟的層面考量，有三種方案：
1. 花錢不花時間：為病人點燈、為病人報名法會消災、超度牌位，以病人名義放生、印經、蓋廟、齋僧、佈施等等
2. 花錢花時間：不僅為病人報名法會、放生、供僧等等，並且親自參加活動。目的為了回向給病人，為病人做功德。
3. 不花錢花時間：幫病人念經、持咒、抄經、拜佛、拜懺、朝山、做志工、禪修等等功德迴向給病人，或者陪伴病人身邊關懷和聆聽。

眾多方法中，依照關懷者需求與病人需求來決定方案，若是病人相信因果，相信功德，在獲悉關懷者對自己的幫助而感到開心時，關懷者可以告訴對方，另一種方式則是自己做了並且自行回向給患者即可，病人可以不知道。

我們可以運用自己所知所學來幫助，但心道法師提示重點「佛弟子只有發願和修行，才能夠度自己與度他人的苦。」上面三項方案，皆以累積福報為目的，佛弟子必須累積福報，但唯有修行才能擁有正念、覺照、空性智慧，有了這些才能夠穩固慈悲，而不會進進退退。

▲▼靈鷲山四期教育。（圖／記者賴賴攝）

▲心道法師說：佛弟子只有發願和修行，才能夠度自己與度他人的苦。

▲▼靈鷲山四期教育。（圖／記者賴賴攝）

112學年度三乘佛學院初修部招生中

招生對象｜18-40歲有志學佛之男、女青年，具高中職以上學歷，男眾須役畢。
報名時間｜即日起 至 6月30日止。
聯絡窗口｜02-24991100分機 3524、3545 教務處
電子信箱｜093bc@ljm.org.tw
線上報名｜https://reurl.cc/zA5N90
通訊報名｜請下載 招生簡章，完成附件表格並備妥資料
掛號寄至：(22841) 新北市貢寮區福連里香蘭街 7-1 號 靈鷲山三乘佛學院 收

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