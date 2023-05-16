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瘋電影／絕地營救　同生共死肝膽相照的義氣

文／賴賴

▲▼絕地營救。（圖／ｙａｈｏｏ）


瘋言瘋語：

難怪評價如此之高，電影流暢好看，過程緊張刺激，除了美國在中東打仗的士兵腳色尷尬，透過老百姓的設計，確實在當地人真的討厭塔利班是可以想像的，但這位阿富汗口譯員的忠肝義膽，真心佩服，這具備神質性格的人類，非常感動，這個故事大概是整個戰爭中，讓人類在地獄中顯現人性光明的最佳典範。

營救需要徒步拉車走過一座山，拍攝之艱困可想而知，畢竟除了在石頭路上拉車的畫面單調，但卻可想而知的難度，視覺強調拉車過程，導演如實拍攝只能剪出五分鐘，但也帶出晝夜更迭的不離不棄的義氣。

最後長官回頭來搭救這位口譯員，不僅是令人讚嘆的美聞，更為美軍包裝了義氣的形象，真實故事非常好看。


片　　名：絕地營救
英文片名：The Covenant
類　　型：戰爭、動作、懸疑/驚悚
上映日期：2023-04-21
片　　長：02時03分
導　　演： 蓋瑞奇(Guy Ritchie)
演　　員： 傑克葛倫霍(Jake Gyllenhaal) 、 亞歷山大路威(Alexander Ludwig) 、 安東尼史達(Antony Starr) 、 強尼李米勒(Jonny Lee Miller) 、 艾蜜莉比查姆(Emily Beecham) 、 達爾薩利姆(Dar Salim)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：車庫


劇情大綱

美軍士官長約翰（傑克葛倫霍 飾）在阿富汗當地的口譯員阿邁德（達爾薩利姆 飾）陪同下，執行戰鬥任務。然而在過程中，兩人的部隊遭到塔利班伏擊，阿邁德拚死將負傷的約翰帶到安全地帶。

約翰回到美國本土後，發現美國政府沒有依約將阿邁德和他的家人安全帶到美國，於是決定重返戰區救出他的恩人……。

▲▼絕地營救。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲新到任的美國軍官，有些官威，卻相當講義氣。

▲▼絕地營救。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲帶著神質性格的阿富汗翻譯官，展現人性中最燦爛的光輝。

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