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瘋電影／吸血鬼特助：雷菲爾　鬼長期高壓需要心靈輔導

文／賴賴

▲▼ 吸血鬼特助：雷菲爾。（圖／ｙａｈｏｏ）

瘋言瘋語：

整部片的大綱就已經太吸引人了，吸血鬼特助因為長期工作壓力及長官語言暴力的精神虐待，而參加團體心理治療，這真的是太好笑的梗，從這個橋段出發，讓陰沉的特助開始抗拒命運，改變自己，整個開始陽光了起來，整部片流暢好看，且好笑，相當高級的幽默，劇本力實在太強大了。

和警察勾結的黑道，根本就橫行霸道，黑道二代更是沒有本事卻很囂張，終於讓惡二代和吸血鬼兩個史上最惡相見，於是引發一場極惡聯盟聯手亂世，是正義可以戰勝邪惡，還是清廉的警察可以打敗貪汙捉拿黑幫，這複雜的劇情設定，在觀影過程中有許多驚喜，沒有極強的卡司，卻有精彩轉折和意想不到的設計，非常推薦編劇要來做功課的喜劇電影。

片　　名：吸血鬼特助：雷菲爾
英文名稱：Renfield
類　　型：奇幻、恐怖、喜劇
上映日期：2023-04-14
片　　長：01時33分
導　　演： 克里斯麥凱(Chris Mckay)
演　　員： 尼可拉斯凱吉(Nicolas Cage) 、 尼可拉斯霍特(Nicholas Hoult) 、 奧卡菲娜(Awkwafina) 、 休蕾艾妲希露(Shohreh Aghdashloo) 、 班許瓦茲(Ben Schwartz) 、 約書亞米克爾(Joshua Mikel)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：環球

劇情大綱

沒有一個得力小幫手，邪惡就無法長生不死。

這個現代版吸血鬼德古拉的故事中，主人翁是他忠心耿耿的隨從。尼可拉斯霍特（《瘋狂麥斯：憤怒道》、《X戰警》系列）飾演的雷菲爾，是史上最自戀的老闆德古拉（奧斯卡獎得主尼可拉斯凱吉 飾）飽受折磨的助手。雷菲爾被迫為他的主人尋找獵物，並且必須隨傳隨到，聽從他的吩咐做任何事，不管這些事情有多低賤。但是現在，在數百年來對主人唯命是從的服侍之後，雷菲爾準備好想看看他在暗夜王子的陰影以外，是否能過另一種生活，但是他必須想辦法擺脫他和主人之間的依附關係。

《吸血鬼特助：雷菲爾》一片的導演是克里斯麥凱（《明日之戰》、《樂高蝙蝠俠電影》），編劇是萊恩雷德利（喜劇影集《雙寶鬥惡鬼》、喜劇動畫影集《瑞克和莫蒂》），劇本改編自《陰屍路》及《無敵少俠》原創者羅伯特柯克曼的原創概念。

這部電影的卡司陣容還包括奧卡菲娜（《別告訴她》、《尚氣與十環傳奇》）、班許瓦茲（《音速小子》、《嘻哈續攤趴》）以及艾卓安馬丁納茲（《白日夢冒險王》、《決勝焦點》）。

《吸血鬼特助：雷菲爾》一片的製片包括Skybound Entertainment天映娛樂的製作搭檔羅伯特柯克曼與大衛艾爾珀特（熱門影集《陰屍路》、動畫影集《無敵少俠》）、該公司的共同總裁布萊恩弗斯特（《血世紀》）與西恩弗斯特（《血世紀》）、以及克里斯麥凱。克里斯麥凱的製作搭檔珊曼莎尼森波姆（《明日之戰》共同製片）則擔任執行製片。

▲▼ 吸血鬼特助：雷菲爾。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲除了女主，整個警察都是黑幫的打手。

▲▼ 吸血鬼特助：雷菲爾。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲黑幫之子，囂張殘暴跋扈，目中無人。

▲▼ 吸血鬼特助：雷菲爾。（圖／ｙａｈｏｏ）

▲黑幫老大欲與吸血鬼合作，幹一番大事業。

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