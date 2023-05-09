瘋電影／沙贊！眾神之怒　擁有一張中年臉的17歲半沙贊

文／賴賴

瘋言瘋語：

這是五年級兒童時期電視卡通最著名的神～蘇珊，他擁有強大的力量，當人類遭遇難以解決的困境，喊一聲蘇珊，神燈般的蘇珊便會出現，輕而易舉的解決所有的魔鬼或是妖怪，現在看這部電影，除了懷舊，還有強烈新意，畢竟這個沙贊只有１７歲，年齡差距甚大。

製片方將ＴＡ設定於青少年，讓還不太認識沙贊的年輕人，直接進入新時代的口語，不論是性格或是習氣，這位神仙似乎還沒長大，但身上的神力卻十分強大，百分百的娛樂片，製作高經費的電腦特效怪獸，整體感還是偏向青少年娛樂片設計，電光效果十足，而沒有血緣卻仍有親人般的情份，是近年來好萊塢持續的教育意涵，主旋律意味強，邪不勝正且族群融合的設定，好看。



片 名：沙贊！眾神之怒

英文名稱：Shazam! Fury of the Gods

類 型：動作、冒險、喜劇

上映日期：2023-03-16

片 長：02時10分

導 演： 大衛桑德柏格(David F. Sandberg)

演 員： 柴克萊威 (Zachary Levi) 、 海倫米蘭(Helen Mirren) 、 瑞秋曾格勒(Rachel Zegler) 、 亞當布洛迪(Adam Brody) 、 劉玉玲(Lucy Liu) 、 吉蒙翰蘇(Djimon Hounsou)

國 家：美國

語 言：英語

發行公司：華納兄弟

劇情大綱

《沙贊！眾神之怒》接續描述青少年比利貝特森的故事，只要他喊出神奇字眼「沙贊！」就會立刻變身為成人身體的超級英雄沙贊。

《沙贊！眾神之怒》由原班人馬出演，包含柴克萊威（《雷神索爾3：諸神黃昏》）飾演沙贊；亞瑟安傑爾（影集《安迪麥克》）飾演比利貝特森；傑克狄倫葛雷瑟（《牠：第二章》）飾演佛萊迪費里曼；亞當布洛迪（《花漾女子》）飾演超級英雄佛萊迪；羅斯巴特勒（《尋龍使者：拉雅》）飾演超級英雄尤金；梅根古德（《打卡獵人》）飾演超級英雄黛拉；D.J.科特羅納（《特種部隊2：正面對決》）飾演超級英雄佩卓；葛莉絲福爾頓（《安娜貝爾：造孽》）飾演瑪莉布隆菲爾德／超級英雄瑪莉；費絲赫曼（影集《這就是我們》）飾演黛拉達德利；陳琦燁（《狗狗的旅程》）飾演崔尤金；喬芬阿曼（《Second Chances》）飾演佩卓潘納；瑪莎米蘭絲（影集《白線》）飾演蘿莎范斯奎茲；庫柏安德魯斯（影集《陰屍路》）飾演維克多范斯奎茲；以及吉蒙韓蘇（《噤界II》）飾演巫師。

▲這些孩子原來都是超級英雄！

▲內心只有17.5歲的沙贊，本身就是一個悲劇，老在等的臉和不成熟的性格。

▲看到妖怪就像看到電動玩具一樣的無懼。

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