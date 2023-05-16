靈鷲山四期教育／生活中如何練習慈悲喜捨心？　

文／賴芃縈 編輯整理

▲靈鷲山四期教育雲端線上學佛課程，課程期間所舉辦「與法有約」課間活動，學員可提出問題向法師請法。

靈鷲山三乘佛學院教學發展處主任寶祥法師開示：

學習「四無量心」很重要，但發無量慈悲喜捨好難，生活中練習四無量心的簡單方法有哪些？

靈鷲山開山大和尚心道法師說：「學習佛法最重要的緣起就是信心。」信心可以長養一切善法，如何在生活中運用？

首先，信心是菩提種的根本，有了信心後要皈依三寶，這可指引我們具足正念正見，並以覺性為依歸，心柔軟之後，才能懺悔業障淨除習氣，在逐漸去除不好種子之後，由迷轉悟，便可彰顯本具的覺性，提升菩薩道的記憶體，透過淨化身語意，才能穩固四無量心，四無量心是穩固菩提心的基礎，用慈悲喜捨守護自己，這過程中必須修行發願，才有辦法執行慈悲喜捨的事，才能讓所有念頭純粹，念念想著幫助眾生離苦，當我們不斷地實踐慈悲喜捨，運用智慧和悲心來長養菩提心，便可成為生生世世不退轉菩薩，直至成佛圓滿。

生活中如何練習四無量心？

有一個方法，耐煩即是慈悲。您可以在生活中不斷提醒自己，針對自己的習氣去練習，才能從修行中獲得善法的利益。透過擔任志工、道場幹部、員工….皆可從中練習四無量心。

心道法師針對慈悲喜捨說：慈悲喜捨是很好的治療方式，它教導調心，降伏心，淨化內在妄想執著，去除貪瞋痴三毒，學習佈施對治貪，捨棄自我貪求的心，讓心安定下來，用慈悲對治瞋恚，讓心從瞋去轉變，學習觀音拔苦予樂，站在他人立場，學習智慧覺察，照見世間種種虛妄，用心覺察自己行為，讓自己捨去煩惱，學習心中無所求，隨喜功德喜捨心，如果做什麼都抱持有所求的心，得失心會太大，容易多煩惱。希望我們具足慈悲喜捨，樂善好施，種好因、得好果，讓社會溫暖美好、快樂。

樂善好施的施並非只是金錢，在「六度萬行」中，你所有的善行修行，都是從佈施這一度開始踏出，佈施時間、想法、念頭、煩惱，這些事情可以調伏自己、調伏別人、淨化自己、淨化別人。禪修可以快速達到四無量心。

《大般涅樂經》卷十五：「為諸眾生除無利益，是名大慈。欲與眾生無量利樂，是名大悲。於諸眾生心生歡喜，是名大喜。自捨己樂施與他人，是名大捨。」

112學年度三乘佛學院初修部招生中

招生對象｜18-40歲有志學佛之男、女青年，具高中職以上學歷，男眾須役畢。

報名時間｜即日起 至 6月30日止。

聯絡窗口｜02-24991100分機 3524、3545 教務處

電子信箱｜093bc@ljm.org.tw

線上報名｜https://reurl.cc/zA5N90

通訊報名｜請下載 招生簡章，完成附件表格並備妥資料

掛號寄至：(22841) 新北市貢寮區福連里香蘭街 7-1 號 靈鷲山三乘佛學院 收