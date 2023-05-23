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體內驚現內衣鋼圈、整隻牙刷　誤食尖銳或腐蝕性異物應速就醫

▲黃圈處為電腦斷層影像，可看見誤食入體內的牙刷刷頭。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲黃圈處為電腦斷層影像，可看見誤食入體內的牙刷刷頭。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

誤食異物案件相當常見，衛福部南投醫院指出，在臨床上處理過各式各樣的異物：除了常見的魚刺、骨頭、果核，也遇過吞食假牙、鐵釘、螺絲釘、電池、內衣鋼圈等，甚至曾有民眾刷牙時誤吞整支牙刷、卡在十二指腸導致腹痛，所幸經內視鏡夾出後，未造成身體其他傷害。

南投醫院表示，任何人都有可能不慎誤吞下異物，嚴重程度端視異物的是否尖銳或有腐蝕性，以及異物所在身體的位置、停留在體內的時間長短而定；部分非尖銳的異物大多可等待身體自然排出，但若誤食別針、鈕扣電池、巴克球等物品，需要儘快就醫取出，避免造成嚴重的併發症。

▲衛福部南投醫院肝膽腸胃科醫師黃仲岐進行內視鏡檢查。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲衛福部南投醫院肝膽腸胃科醫師黃仲岐進行內視鏡檢查。（圖／衛福部南投醫院提供）

南投醫院肝膽腸胃科醫師黃仲岐指出，異物若嗆入氣管內，輕則造成氣管內組織發炎或肺部擴張不全，轉成肺炎或膿胸，重則造成急性呼吸道阻塞而窒息死亡；若不慎進入上消化道，則可能會造成食道撕裂傷，甚至刺穿食道引起縱膈腔感染，致死率亦高；若進入到腸胃道，可能會導致腸胃道穿孔，有感染風險，可能會引發腹膜炎、敗血症甚至休克，危及生命，也可能造成腸胃道阻塞導致嘔吐、無法進食，甚至需要開刀取出；若異物有腐蝕性，進入身體內可能造成黏膜損傷、食道穿孔、灼傷或可能會併發食道狹窄、氣管食道瘻管、聲帶麻痺等狀況。

黃仲岐建議，平時吃東西要有耐心，細嚼慢嚥，降低誤吞異物的風險；民眾如誤吞異物阻塞呼吸道時，應採取哈姆立克法急救，若確認異物進入食道，切勿自行嘗試以吞飯、喝醋、催吐等方法解決，避免導致更嚴重的傷害，可嘗試將異物咳出，如果無法取出，而且感受到明顯不適，可就醫由醫師協助診療。

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