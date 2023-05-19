感染幽門桿菌導致慢性胃發炎　婦人定期檢查竟揪出胃癌前病變

▲南投醫院肝膽腸胃科醫師黃耀光進行內視鏡治療照。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者高堂堯／南投報導

依據國民健康署109年癌症登記報告、衛福部110年死因統計，胃癌在國人10大癌症發生及死亡皆位居第8位；61歲吳姓婦人因為曾經感染幽門桿菌、患有慢性胃發炎，平時定期到醫院追蹤檢查，近日被醫師發現胃癌前病變，讓她相當驚訝，所幸在透過無痛內視鏡治療後，快速恢復身體健康。

衛福部南投醫院肝膽腸胃科醫師黃耀光指出，幽門螺旋桿菌感染是胃癌的主要危險因子之一，另外胃癌家族史、飲食習慣、抽菸等也都是造成胃癌發生的風險；大部分幽門螺旋桿菌感染者沒有明顯症狀，有部分會引發慢性胃炎、胃潰瘍或十二指腸潰瘍等情況，也可能會出現消化不良、胃食道逆流、腹脹、腹痛、食慾不振、噁心等症狀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃耀光說明，胃癌前病變侵犯的深度僅在黏膜層，且無局部及遠端的轉移，因此可以運用內視鏡來進行切除，相較於傳統手術，內視鏡治療具有肚皮不會有傷口、保留器官、提升身體恢復速度等優點；而胃癌前病變通常沒有症狀，大多是靠意外或是篩檢發現，主要的檢查方式多是依賴胃鏡檢查，因此有經驗的醫師以及高規格的設備也是必備條件，南投醫院的內視鏡新一代藍光內視鏡，可更精確地偵測黏膜病變，幫助診斷早期胃癌或癌前病變。

黃耀光提醒，胃癌越早發現，預後越高。民眾如果被診斷出幽門螺旋桿菌感染，建議要積極接受治療，降低罹患胃癌的風險；另外少吃醃漬食物、加工食物等，多吃蔬菜水果，養成良好飲食習慣，不抽菸，也都是降低胃癌發生機率的方法。