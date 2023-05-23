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估單日確診破2萬！新冠第4波爆發「6月下旬達高峰」

▲▼疾管署發言人曾淑慧說明國內最新流行疫情 。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署發言人曾淑慧說明國內最新流行疫情 。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

第四波新冠疫情升溫！疾病管制署今（23）日公布上周平均每日新增204例COVID-19本土個案(併發症)，創3月輕症免通報新制統計以來新高，疾管署發言人曾淑慧表示，以中重症率約1%計算，估計上周每天確診約2萬例。目前已經進入第四波，根據疫情中心預測到6月下旬才會達高峰，後續會密切觀察疫情趨勢。

疾病管制署今(23)日公布國內自3/20新制實施後，近7日(5/17-5/23)每日平均新增204例COVID-19本土確定病例(併發症)，較前7日(5/10-5/16)之每日平均新增154例上升；5月起本土併發症累計3,447例，其中1,703例(約49%)未打滿3劑疫苗，1,184例(約34%)未曾接種任何一劑疫苗。

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上周(5/14-5/20)平均每日新增18例死亡，較前一周(5/7-5/13)之每日死亡平均數15例上升；新增死亡個案中，92%具慢性病史、67%未打滿3劑疫苗、94%為60歲以上。綜合病例趨勢、醫療資源使用情形、口服抗病毒藥物開立數及住宿式機構陽性率等指標研判，疫情處於上升階段，須持續監測。

疾管署指出，上周新增檢出196例Omicron亞型變異株確定病例。其中129例本土個案分別為72例XBB (其中 XBB.1.5佔28例、XBB.1.16佔16例)、53例BA.2.75、3例BQ.1、1例BA.5；另67例境外移入分別為61例XBB (其中XBB.1.5佔14例、XBB.1.16佔26例)、5例BA.2.75、1例BQ.1。

近四周監測總計，XBB(48%)成為本土主流病毒株，其次為BA.2.75 (45%)及BQ.1(5%)，XBB佔比已超過BA.2.75且持續上升，目前兩者共同流行，須密切觀察。

▲▼疾管署呼籲民眾積極接種新冠疫苗。（圖／疾管署提供）

▲疾管署呼籲民眾積極接種新冠疫苗。（圖／疾管署提供）

疾管署進一步說明，因應國內近期COVID-19疫情上升，併發症中65歲以上長者占75%，且併發症及死亡個案多具慢性病史及未接種滿3劑疫苗，為降低長者感染COVID-19後發生重症和死亡風險，請長者儘速踴躍前往接種COVID-19疫苗以及早獲得保護力。此外，為加強鼓勵長者儘速接種，各地方政府將自今年5月24日起提供尚未接種基礎劑、基礎加強劑或第1次追加劑COVID-19疫苗之65歲以上長者500元(含)以下衛教品。

疾管署強調，防疫解封後，COVID-19對健康的威脅並未消失，接種疫苗是保護自己最好的方法。截至今年4月30日，65歲以上長者接種涵蓋率第1劑為86.8%、第2劑為84.1%、第1次追加劑為77.8%，未完成接種者近3成，籲請長者儘速前往接種COVID-19疫苗，以及早完成3劑接種，獲得完整免疫保護力。同時為強化推動COVID-19疫苗接種，疾管署已於昨(22)日召開與各縣市政府衛生局之聯繫會議，針對疫苗推動及催種作業，協調請各縣市整合轄內資源共同促進接種，安排所轄合約醫療院所提供接種服務，並增加相關接種資訊之露出，以增進民眾接種可近性。

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