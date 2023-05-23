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社團學長當眾摸胸！內向女被追問「交往」崩潰...遭侵犯多年了

▲▼美國發生一起外送員性騷擾案件。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲被害人擔心遭社團成員排擠，不敢說出遭學長常年侵犯的事。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者劉昌松／台北報導

1名個性內向的女孩子去年底參加社團聚餐時，突然被大家都很敬重的劉姓學長當眾摸胸，隔天有其他社團女生私下詢問：「妳們在交往哦？」被害人才說出，學長常年對她毛手毛腳，還逼她口交，她怕說出來會影響社團氣氛，最後終於鼓起勇氣提告。台北地檢署23日先將劉男摸胸部分依趁機猥褻起訴，至於其他妨害性自主部分由士林地檢署偵辦中。

據了解，被害女子不但內向害羞，更不善於與人交際，時常在擔心遭人排擠，所以選擇了自己有興趣的社團，希望能藉由共同的喜好，多結交些好朋友，而涉案的劉姓學長個性完全相反，活潑又熱情，與社團的其他人都能有說有笑。

幾年前開始，劉姓學長常藉故接近被害人，趁聊天的時候摸她的身體，有次甚至趁四下無人的時候，逼她口交，2022年底，社團在台北市萬華區的1間熱炒店聚餐，劉男突然摸了她胸部一把，她當下也不敢作聲，直到隔天，社團有人詢問她們2人關係，她才說出隱忍多年的祕密。

據了解，被害人因為自己沒什麼朋友，擔心如果把事情說出來，對方又是受歡迎的學長，結局可能是她會被逼得退出社團，而熱炒店事件後，大家出遊都不太找她同行，讓她最害怕的排擠效應似乎真的發生了，因此鼓起勇氣提告。

雖然劉姓學長否認犯行，表示自己在熱炒店那天已經喝醉，不記得做過什麼事情，但檢察官仍根據被害人與其他社團成員的供述，將劉男依趁機猥褻罪起訴；至於劉男對被害人所做的其他妨害性自主行為，發生地都在士林地檢署轄區，正由士林地檢署另案偵辦中。

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