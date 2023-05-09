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社會 社會焦點 保障人權

高中生批攝影展「很爛」　老師拽住手腕把他拖出教室...下場慘了

▲▼網友好奇，為什麼相機是圓鏡頭，卻拍出方形的照片。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲新北市某高中攝影社外聘陳姓老師，因不滿李姓學生在IG刊登對攝影社成果展製作評論，竟將人硬推出教室外。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

新北市某高中攝影社團外聘陳姓老師，因不滿李姓男學生在Instagram刊登對攝影社成果展製作評論，竟要李生離開教室，李生不從，陳師竟然徒手強拉其手腕，以腳將人推出教室外，以此強暴方式妨害李生行使受教育權，全案經李生提告，陳師被依法起訴。士林地院審結，依成年人故意對少年犯強制罪，處拘役50日，可易科罰金。

去年1月7日下午2時許，陳師在攝影社教室內，發現17歲李生在IG刊登對於攝影社成果展留「影片很爛」、「沒機會參加製作」等負面評論，陳請他向攝影社同學道歉，因為在影片製作前後都有向攝影社同學徵詢意願，但李生卻拒絕道歉，因此才請他離開教室。

李生說，陳師進教室後，立刻要求他要向攝影社道歉或出去教室，原因是老師認他在社群軟體發布一些批評社團的事，因此不斷在教室重複要求道歉或出去教室，但他認為不合理因此沒做，卻遭老師強拉出教室。

法官認陳身為高中攝影社指導老師，因學生不當行為而管教，固屬合法，但教育部所訂定的「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」是教師在管教學生時，只能在學生有攻擊教師或他人，毀損公物或他人物品、攻擊、毀損、自傷、現行危害校園安全或個人生命等事實狀況時，且非立即對學生身體施加強制力，不能制止、排除或預防危害者，教師可採取必要強制措施。

然而，陳師理應採取一般管教措施，而非意氣用事，徒手強拉李生手腕，再強行將坐在地上的李生推出教室後並關上門，將學生趕出教室，不讓學生留在教室內上課，以此不理智之管教手段，顯已超越其身為教師所應為管教作為的界限，而損及學生受教育權。

法官審酌，陳以強暴手段，顯已妨害李生行使受教育權權利，其行為手段與目的間關聯性，依社會觀念上已達難以容忍而具可非難性程度，依成年人故意對少年犯強制罪，處拘役50日，可易科罰金5萬。

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