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妹子約會吃一半突加班！他「掉入雙重陷阱」　網看傻：超沒品

▲▼吃飯,減肥,女友,愛吃,貪吃,節食,健康 。（圖／記者施怡妏攝）

▲妹子吃到一半說要回公司幫忙，結局超怒！（示意圖／非新聞當事人／記者施怡妏攝）

網搜小組／劉維榛報導

 「行程到一半...人間蒸發！」一名從事科技業的男網友抱怨，日前約了妹子吃飯、看電影，豈料對方忽然告知要回公司幫忙一下，表示晚一點再會合看電影，同時要付餐錢，但原PO認為不急，回應晚點一起結算就好。雙方解散後，原PO在附近打發時間時，忽然閃過不好念頭，一看手機才知被妹子封鎖了。

一名男網友在Dcard表示，看完一名醫師遇到蹭飯女的衰事後，也讓他想起自身奇葩經歷。原PO說，某次休假約交友APP妹子見面，行程是吃早午餐與看電影，不料吃到一半對方說老闆臨時打來，要她回去幫忙一下，等忙好再會合。

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由於妹子的公司確實在附近，原PO不疑有他，加上吃飽結帳時，對方有主動問多少錢，但原PO認為不急，認為看完電影再一起結算轉帳就好。

後來兩人解散後，原PO便附近閒晃一番，忽然腦中雷達覺得不對勁，果真崩潰了，「看了手機發現對方把各種聯絡方式都封鎖了...啊（電影）票都訂好了！」

面對這超瞎妹子，原PO不禁開噴「各式各樣的人我都見過，這種頭一次碰到...搞人心態，不想繼續行程也無妨，隨意掰個我要去公司加班，待會不能看了也好。」

底下網友也看傻回應，「我靠...超級計畫通欸，雙重陷阱，搞不好公司也報假的」、「超沒禮貌欸！再怎麼樣也不該說謊騙人+封鎖」、「我後來都不先買票，不然被放鳥或是對方遲到都很討厭，遇到要我先買票的，我一律都說到時候我們一起去買」、「也太沒品了吧，一般除非對方很誇張，不然好歹把當天行程跑完吧」。

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